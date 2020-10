Tommy Wieringa te gast in eerste nieuwe aflevering van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Foto: Canvas - © VRT 2020

Tommy Wieringa brak door met zijn heerlijke roman 'Joe Speedboot'. Verhalen vertellen is zijn tweede natuur. Wat hem daarbij inspireert toont hij aan de hand van zijn fragmenten.

Thomas Vanderveken begint het jubileumseizoen van 'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met een echte wereldreiziger die een zwakke plek heeft voor woeste avonturiers. Sinds de publicatie van zijn onweerstaanbare coming of age-roman Joe Speedboot staat Tommy Wieringa op de lijst der grote namen in de Nederlandstalige literatuur. Na zijn doorbraak volgen talloze nominaties, prijzen en vooral ijzersterke boeken.

Reizen en exotiek zitten in zijn bloed. Een onvergetelijke kindertijd in Aruba, een avontuurlijke moeder en een onblusbare nieuwsgierigheid naar de wijde wereld maken van hem een Nederlander die overal thuis is. Hij schrijft dan ook vaak over reizen, over mensen die vluchten en migreren, over grenzen en identiteit. Het zijn prachtige verhalen waarin de mens en zijn rusteloze zoektocht naar een ander leven centraal staan.

Zelf omschrijft hij zijn schrijfstijl als praktisch autobiografisch. Wieringa is een man van intense gevoelens. De intense relatie met zijn moeder probeerde hij te bezweren in Dit is mijn moeder en de overweldigende liefde voor zijn kinderen staat centraal in Totdat het voorbij is, een boekje vol prachtige observaties bij het vaderschap. De roman Dit zijn de namen onderzoekt het gevoel van doelloos onderweg zijn, door mee te reizen met een groep vluchtelingen die gruwelijke ontberingen doorstaat. Hij kreeg er in 2013 de Libris literatuurprijs voor, van een jury die onder de indruk was door zijn 'stilistische bravoure, filosofische diepgang en lenige taal'.

Wieringa is vaste columnist bij NRC Handelsblad. Hij is gek op rugby en zo gefascineerd door vliegtuigen dat hij zelf vlieglessen ging volgen. Tegelijkertijd is rust zijn bondgenoot en maakt hij elke dag tijd om in alle stilte te mediteren. Sinds hij twee dochters heeft is hij 'een erfgebonden vogelkijker geworden die luiers verschoont'. Dat maakt hem niet ongelukkig, integendeel. 'Hoe kan je ongelukkig zijn als je de wereld opnieuw ziet beginnen?'

Hij brengt onder meer een fragment mee over de kunstenaar Joost Conijn: 'een handige dromer en een avonturier die met zijn zelfgebouwde vliegtuig is opgestegen in de Marokkaanse woestijn.'

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Tommy Wieringa, zaterdag 10 oktober om 22.05 uur op Canvas en via VRT NU. Herhaling op zondag om 18.00 uur.