Tom Lenaerts werkt aan nieuwe fictiereeks

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Tom Lenaerts gaat een nieuwe fictiereeks regisseren. Dat heeft hij maandag zelf gezegd in 'Vive la Vie' op Eén. De reeks heeft als titel 'Twee Zomers' en zal zich afspelen tijdens de zomers van 1990 en 2020.

Lenaerts vertelde dat normaal in mei en juni een groot stuk van de serie zou worden opgenomen, maar dat kon niet door de coronacrisis. Hierdoor wordt nu een eerste deel in augustus gedraaid. Het is nog niet bekend wanneer de serie op televisie komt, maar als alle opnames gebeurd zijn, moet je doorgaans nog anderhalf jaar rekenen eer de serie uitgezonden wordt.

Tom Lenaerts regisseert 'Twee Zomers' voor zijn eigen productiehuis Panenka. Datzelfde bedrijf start binnenkort ook met de opnames voor het tweede seizoen van 'Taboe', het felbejubelde programma met Philippe Geubels. Die afleveringen zouden dan in de winter op Eén te zien zijn.

Bron: Het Nieuwsblad