Tom De Cock neemt afscheid van 'Planeet De Cock' en vertrekt bij MNM

Foto: MNM - © VRT 2019

'Ik heb genoten van elk moment bij MNM, maar nu is het tijd voor iets anders'. Tom De Cock kondigde zonet in het avondspitsblok 'Planeet De Cock' aan dat hij stopt als MNM-dj.

'Het broeide al een tijdje en tijdens de coronaquarantaine is het pas echt doorgedrongen: het is tijd voor een ander tempo en andere prioriteiten. Ik heb genoten van elk moment bij MNM, maar het is mooi geweest na acht jaar avondspits. Ik heb nog zoveel andere plannen en dromen. Schrijven, televisie maken, president van de aarde worden,... maar vooral mijn dochter eens zelf van school kunnen halen nu ze naar het eerste leerjaar gaat. Ik wil haar van heel dichtbij zien opgroeien, voor ze zo oud is dat het awkward wordt.'



Tom zette twaalf jaar geleden zijn eerste stappen in de ether bij Radio Donna. Een jaar later richtte hij mee de gloednieuwe zender MNM op, waar hij meteen opviel in het rebelse 'De Cock Late Night'. Sinds 2012 staat hij aan het roer van het avondspitsblok Planeet De Cock. Maar dat was lang niet het enige project waarvoor hij zich bij MNM smeet:



'De voorbije twaalf jaar bij MNM waren geen rollercoaster maar een eindeloos pretpark. Die apenjaren in De Cock Late Night, tien Strafste Scholen, zes Marathonradio’s, een handvol Warmste Weken, honderden kleine en grote uitzendingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, net geen duizend keer 'Planeet De Cock' in de avondspits... Ik kan onmogelijk genoeg merci zeggen aan iedereen die dat mee mogelijk heeft gemaakt.'

Nethoofd Annemie Gulickx, MNM en de VRT willen Tom uit de grond van hun hart bedanken voor wat hij voor MNM gedaan en betekend heeft. Als drijvende kracht achter belangrijke acties zoals De Strafste School en Marathonradio was hij onmisbaar. Het is dan ook met veel spijt én trots dat MNM afscheid neemt van Tom:



Annemie Gulickx, nethoofd MNM: 'Het vertrek van Tom voelt aan als het einde van een tijdperk. Toen ik in 2009 bij MNM begon, was dat als producer van De Cock Late Night, het licht geflipte avondprogramma van Tom De Cock. Toen was het al duidelijk dat Tom nog veel spraakmakende dingen zou doen. Hij was niet alleen de voorbije acht jaar host van zijn eigen Planeet De Cock, hij loodste de MNM-luisteraars ook meerdere keren door de verkiezingen en de examens. Hij ging tien keer op zoek naar De Strafste School van Vlaanderen en Brussel. En dat is dan nog maar een fractie van wat hij voor MNM heeft betekend. Ik wil Tom heel erg bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de leukste zender van de wereld en ik wens hem veel succes met alle avonturen die volgen. Het zal niet meer op MNM zijn, maar we gaan nog veel van hem horen.'



Ook Tom kijkt met veel warmte terug op zijn lange carrière bij MNM: 'Het gaat lang duren voor ik hier overheen ben. Ik ga de moordende deadlines niet missen, maar die microfoon, dat hier-en-nu van elke dag radio maken. Mijn luisteraars meenemen naar festivals en wereldsterren, maar ook naar verwerking en gezond verstand na 22 maart, naar uitleg bij verkiezingen of gewoon naar een goed boek. Ik ben in élk gehucht van het land geweest met een micro, als het moest met een politie-escorte, een tank of een helikopter. Ik stond in de studio van MNM toen ik vader werd. Ik heb alle tractorkleuren vanbuiten geleerd. Ik heb huwelijken tussen luisteraars gearrangeerd en bijgewoond. Er zijn katten en kalfjes naar mij genoemd. Het was, kortom, een avontuur dat ik voor geen geld ter wereld had willen missen.'



De laatste uitzending van 'Planeet De Cock' valt op donderdag 4 juni. De laatste vijf weken als MNM-dj zal Tom nog een bucketlist afwerken met dingen die hij altijd al ’s wilde doen op de radio, maar die er tot nog toe niet van kwamen:





Met zoveel mogelijk tractors rijden

Een president interviewen

Een andere Tom De Cock ontmoeten

Radio maken vanuit een vrachtwagen

Bellen met Billie Joe Armstrong van Green Day (Toms favoriete band)

Lukt het Tom om alle items op zijn bucketlist nog af te vinken voor zijn afscheid op 4 juni? Dat hoor je van maandag tot en met donderdag in 'Planeet De Cock' op MNM.



