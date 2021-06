Titels Vlaamse fictiereeksen bekend voor internationaal festival Serial Killer' in Brno

Het Serial Killer Festival in het Tsjechische Brno is een Europees festival dat exclusief gewijd is aan internationale kwaliteitsseries voor televisie en online. Serial Killer heeft op korte tijd een kwaliteitslabel gekregen als forum voor topfictie.

Elk jaar focust Serial Killer op een land met spraakmakende en toonaangevende fictie. Dit jaar staat de Belgische fictie in de kijker met een selectie van topseries van de VRT, DPG, SBS en RTBF.

Belgische fictie in de spotlight

In de 'Focus section' biedt het Serial Killer Festival met 'The best of Belgium’'een representatief beeld van wat ons land op gebied van vernieuwende fictieseries te bieden heeft.

'Albatros' (VRT- De Wereldvrede ), 'Gevoel voor Tumor' (VRT- De Mensen /Column Film /Gardner and Domm. ), 'Beau Sejour 2' (VRT- Sylvester), 'Clan' (DPG), 'Red Light' (DPG), 'De Dag' (SBS), 'Callboys' (SBS) zullen door de Belgische makers aan een nieuw en internationaal publiek voorgesteld en toegelicht worden. Ook RTBF zal een serie voorstellen.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) /Flanders Image zet mee de schouders onder het initiatief. Vlaams minister van media Benjamin Dalle zal te gast zijn op het festival om het belang van onze fictie te onderstrepen en de programmamakers te ondersteunen.

Serial Killer: een festival met een unieke missie

Serial Killer wil kwaliteitsdrama uit heel Europa promoten en bruggen bouwen tussen makers uit alle regio’s. Het festival vormt zo een platform voor grensoverschrijdende samenwerking en nieuwe projecten. Het biedt een internationaal programma aan voor de professionele mediasector, maar ook voor het publiek. Het Serial Killer Festival zal omwille van de coronacrisis ook dit jaar plaatsvinden in een hybride vorm, dat wil zeggen deels in de stad Brno, deels online.

Elly Vervloet, internationaal drama expert voor VRT en coördinator drama voor de EBU: 'Ik ben erg blij en vereerd dat Belgisch drama gekozen is als focus voor het Serial Killer Festival 2021. Serial Killer is naar mijn gevoel een festival met een belangrijke missie: ze slaan een brug tussen Oost en West- Europa en willen creatievelingen inspireren en beleidsmakers wijzen op het belang van kwaliteitsfictie. Originele verhalen en sterke dramaturgie staan altijd voorop in hun keuzes en op dat vlak wil het festival geen compromissen sluiten: dat maakt van Serial Killer zo’n kwaliteits-gedreven, onafhankelijk festival. En nu staat Belgisch drama in de schijnwerpers. Een succes dat we te danken hebben aan de creativiteit van onze makers en een sterke, structurele samenwerking tussen VRT en de Vlaamse productiesector. Ik hoop echt dat het een festijn wordt, van inspiratie, fijne ontmoetingen met makers, kennis delen en leren van mekaar en wie weet: van een nieuwe samenwerking met Centraal en Oost- Europa.'

Kamila Zlatušková, CEO en oprichter Serial Killer: 'De laatste jaren heeft de Belgische fictie zich in navolging van het Scandinavisch drama helemaal op de voorgrond gedrongen. Belgische fictie weet altijd te overtuigen door zijn unieke authentieke stijl en storytelling. We zijn heel trots dat we dit volop kunnen tonen op ons festival. We willen met het baanbrekend Belgisch werk makers uit heel Europa inspireren en tonen dat je met beperkte budgetten, vanuit een klein gebied, internationaal gerenommeerde fictie kan maken.'

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: 'Als kleine speler mogen we bijzonder trots zijn op het succes van onze productiesector op het internationale toneel. Steeds meer landen tonen interesse in onze sterke fictiereeksen. Dat is alleen mogelijk door sterke samenwerking tussen de verschillende productie- en mediabedrijven in Vlaanderen. Niet alleen behoren we technisch tot de wereldtop, ook op het creatieve vlak is er wereldtalent. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij: in steeds meer landen komt Vlaamse fictie op TV of op de streamingplatformen. Dat we zo’n belangrijke rol krijgen op internationale festivals toont aan dat Vlaanderen uitgegroeid is tot een belangrijke naam op het internationale toneel. De VRT heeft hierin een belangrijke rol: zij moet investeren in nieuw talent en kan zo een katalysator zijn om ons medialandschap verder te versterken.'

Over de VRT-reeksen

'Albatros' is een tragikomische fictiereeks over tien zwaarlijvige mensen in de Ardennen. Vanaf het begin blijkt dat de deelnemers aan het afslankingskamp 'Albatros' niet alleen fysiek, maar ook emotioneel overtollige kilo's met zich meesleuren. Het gaat er al snel heftig aan toe. De deelnemers worden lichamelijk uitgedaagd door een weinig subtiele coach. Maar ook de groepstherapeute kijkt in hun ziel en probeert hen uit hun comfortzone te halen. De beschermende lagen waarmee ze de buitenwereld en hun verleden op afstand hielden, worden zo één voor één weggehaald. Tot blijkt dat de vroeger zelf obese bezieler van het kamp, naar wie ze allemaal opkijken, niet te vertrouwen is en een duister geheim met zich mee draagt. 'Albatros' is een productie van De Wereldvrede voor Canvas.

In de mysterieuze reeks 'Beau Séjour 2' onderzoekt gewezen marineofficier Maurice Teirlinck als dode zijn eigen overlijden om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Heeft hij echt zelfmoord gepleegd? Maurice wil te weten komen waarom hij hier nog steeds ronddwaalt en niet in vrede mag rusten. Is hij nog hier om een reden? 'Beau Séjour 2' is een productie van De Mensen voor Eén, in coproductie met Column Film en Gardner and Domm.

'Gevoel voor Tumor' is een tragikomische reeks over Tristan Devriendt, een 25-jarige student geneeskunde die volop van het leven geniet. Tristan krijgt plots het dramatische verdict te horen dat hij kanker heeft. Ambitieuze dromen worden abrupt onderbroken en maken plaats voor een strijd op leven en dood. Tristan, zijn familie en vrienden komen in een verwarrende clash van emoties terecht met humor en liefde als onverwacht neveneffect. 'Gevoel voor Tumor' is een productie van Sylvester voor Eén.

De drie VRT-reeksen werden gesteund door VAF/Mediafonds.