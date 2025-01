Time is money! Q-dj's Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden

Wat als je in één minuut een volledig netto jaarloon kan verdienen? ​ Voor velen klinkt het als een droom, maar voor een gelukkige Q-luisteraar wordt dit binnenkort werkelijkheid dankzij Q-dj's Maarten & Dorothee.

Het ochtendduo van Qmusic zet het nieuwe jaar goed in en speelt vanaf maandag 13 januari elke werkdag om 9.30 uur 'Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden' met een luisteraar. De uitdaging? Binnen 60 luttele seconden 10 quizvragen juist beantwoorden. Wie daarin slaagt, wint een bedrag gelijk aan zijn of haar netto jaarloon. Wie houdt het hoofd koel terwijl de seconden genadeloos wegtikken en verdient binnen één minuut waar die anders een jaar hard voor moet werken?

Q-dj Maarten Vancoillie: 'Ik vind onze dagelijkse rubriek ‘Verdubbel Je Loon In 60 Seconden’ al heel spannend. Maar dit is écht zenuwslopend. Investeren in je droomhuis, slim beleggen, een nieuwe wagen op de oprit, je spaarrekening stevig spijzen of gewoon een volledig jaar vakantie nemen: met een extra netto jaarloon start je jaar meteen goed.'

Q-dj Dorothee Dauwe: 'Ik heb het eens nagerekend. Zelfs Christiano Ronaldo verdient zoveel geld niet op 1 minuut. Beeld je in dat je in je bank-app opeens het geld ziet verschijnen waar je normaal een heel jaar voor moet werken! Wie wil oefenen kan dat trouwens vanaf nu in de Q-app.'

Q-dj's Maarten en Dorothee leggen in 60 seconden de spelregels uit:

Met de spectaculaire actie 'Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden' gaan Q-dj’s Maarten & Dorothee next level met hun vaste rubriek 'Verdubbel Je Loon in 60 Seconden', die al enkele jaren bijzonder populair is onder de Q-luisteraars. Maarten & Dorothee verdubbelen dan het netto maandloon van luisteraars die binnen 60 seconden 10 quizvragen kunnen beantwoorden. Maar vanaf maandag 13 januari doen de Q-dj’s er dus een flinke schep bovenop en wint een luisteraar die binnen 60 seconden 10 vragen juist heeft zijn netto jaarloon. De actie blijft lopen tot Maarten & Dorothee het netto jaarloon van een luisteraar kunnen verdubbelen. Iedere werkdag om 9.30 uur kan één luisteraar een poging wagen om zijn netto jaarloon te winnen. Luisteraars die zich eerder ingeschreven hebben via de Q-app, kunnen willekeurig geselecteerd worden om mee te spelen. Oefening baart kunst, en dus kunnen Q-luisteraars hun quiztalent alvast aanscherpen met de oefenquiz in de Q-app.

‘Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden’, vanaf maandag 13 januari iedere werkdag om 9.30 uur tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee op Qmusic.