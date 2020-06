'Tik Tak' als eerste VRT-productie te zien op de BBC

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Bijzonder nieuws voor Ketnet Junior: 'Tik Tak' zal binnenkort te zien zijn op de BBC, de openbare omroep in Groot-BrittanniŽ, en dat als eerste eigen VRT-productie ooit.

Het iconische kinderprogramma uit 1981 werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken en scoorde al snel niet enkel in België, maar ook internationaal. De vernieuwde 'Tik Tak'-reeks is al te zien in Denemarken, Finland, Nederland, Israël en Noorwegen. Dat succes is nu nogmaals bevestigd: ook kinderen in Mexico en Groot-Brittannië zullen binnenkort kunnen genieten van de iconische schaapjes en het drinkmannetje. Het is de eerste keer dat een eigen VRT-productie en VRT-kinderprogramma te zien zal zijn op de BBC.

Eerder werd ook al de reeks 'Salamander' vertoond op de BBC, een reeks van Skyline Entertainment voor Eén. Daarvoor ging die eer in 1966 naar de reeks 'Kapitein Zeppos', een productie van de toenmalige BRT.

Wereldwijd 'Tik Tak'-succes

De originele 'Tik Tak'-reeks werd bedacht door Mil Lenssens en kwam in 1981 voor het eerst op tv. 'Tik Tak' scoorde ook toen internationaal en werd wereldwijd vertoond. Sindsdien maakt de reeks met zijn iconische schaapjes deel uit van het collectieve geheugen.

In 2019 startte Ketnet Junior met de opnames van een vernieuwde 'Tik Tak'-reeks. Ook die vernieuwde reeks werd verkocht aan verschillende omroepen in het buitenland: Denemarken, Israël, Finland, Nederland en Noorwegen. Nu volgen ook Mexico en Groot-Brittannië.

Ontwikkelingspsychologe bij Ketnet Telidja Klaï verklaart dat succes: ''Tik Tak' is het programma bij uitstek dat zich richt op het stimuleren van de perceptuele ontwikkeling bij peuters en kleuters. Door het systematisch en gestructureerd aanbieden van diverse combinaties van kleuren en vormen in repetitieve bewegingen en met herkenbare muzikale composities worden kinderen gestimuleerd in hun waarneming, creativiteit en fantasie.'

Ketnet Junior werkt momenteel aan extra afleveringen van de vernieuwde reeks, om opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het drinkmannetje. Tijdens de coronacrisis maakte het 'Tik Tak'-team bijvoorbeeld een eerbetoon aan het verzorgend personeel, geheel in de eigen 'Tik Tak'-stijl. Dat fragment zal ook te zien zijn in de nieuwe reeks die dit najaar op antenne komt.

Ketnet Junior

Sinds het najaar van 2018 is Ketnet Junior in de namiddag te zien op het kanaal van Canvas, naast het reeds bestaande aanbod op het Ketnet-kanaal, in de Ketnet Junior-app en op KetnetJunior.be. Zo bereikt het aanbod nog meer peuters en kleuters dan voorheen en komt Ketnet Junior tegemoet aan een vraag van vele ouders. Ketnet Junior zet in op titels van eigen bodem én op maat van de ontwikkeling van de allerjongsten. Vaste waarden zijn onder andere 'Kaatje', 'Bob de Bouwer', 'Bumba', 'Uki', 'Biba & Loeba' en 'Suske & Wiske Junior'.

Ketnet Junior, in de voormiddag op het Ketnet-kanaal, in de namiddag op het Canvas-kanaal. En altijd digitaal via de gratis Ketnet Junior-app, KetnetJunior.be en het YouTube-kanaal van Ketnet Junior.