'Thuis' zet zich in tegen pesten

Foto: Eén - © VRT 2019

Met de verhaallijn rond de verdwijning van de kleine Vic steunt 'Thuis' de campagne van Ketnet tegen pesten. Vic werd namelijk het slachtoffer van pesterijen, maar gelukkig werd hij net op tijd gered.

Vic, het zoontje van Peter en Femke in de populaire Eén-soap, wilde al een tijdje niet meer naar school en vertoonde ook angst. Maandag zagen we daar de reden voor. Vic werd namelijk gepest door Charlotte en Jelle, twee klasgenoten van zijn grote zus Britney. Die bonden het kind vast en wilden hem vervolgens ook mishandelen, maar Eddy kon dat gelukkig verhinderen. De vraag is of Eddy nu in de problemen komt, want hij mag van de rechter geen contact hebben met Vic.

Hans Roggen, producer van 'Thuis' laat in Het Laatste Nieuws weten dat de jonge acteur op geen enkel moment in gevaar werd gebracht en dat kijkers zich dus niet ongerust hoeven te maken. Bovendien was zijn mama altijd in de buurt, waardoor hij zich steeds op zijn gemak voelde.

De pesters zelf moeten nu voor de jeugdrechter verschijnen en worden ongetwijfeld gestraft voor hun gedrag. Met deze verhaallijn steunt ‘Thuis’ de actie 'Move tegen Pesten: Stip It' van Ketnet. Dat is al de achtste campagne tegen pesten die de jongerenzender organiseert. Dit jaar zijn actrice Nora Gharib en Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou de gezichten van de actie. Zo'n campagne blijft nodig, want helaas zijn maar liefst vier op tien kinderen nog steeds het slachtoffer van pesten. De week tegen pesten start dit jaar op vrijdag 14 februari.

Bron: Het Laatste Nieuws