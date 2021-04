'Thuis' viert 5000ste aflevering: enkele cijfers op een rij!

Groot feest bij de VRT. Eén brengt vanavond voor de 5000ste keer 'Thuis' op het scherm. Een mijlpaal voor de populairste soap van Vlaanderen en iets om naar uit te kijken voor de trouwe fans.

Iedere dag gemiddeld 1.2 miljoen kijkers. Dat doe je niet zomaar. 'Thuis' is thuiskomen voor Vlaanderen. Gewone mensen in het dagelijkse leven, maar ook maatschappelijke thema's tot in de huiskamer brengen. De VRT-soap is na 25 jaar nog springlevend en zeer populair. Iedere avond opnieuw.



En niet alleen op televisie wordt de soap goed gevolgd. Het online videoplatform VRT NU kan ook straffe cijfers voorleggen: sinds 31 augustus 2020 werd de reeks meer dan 8 miljoen keer gestart op VRT NU. De oude afleveringen op VRT NU (midden november maakte 'Thuis' alle vorige seizoenen beschikbaar via VRT NU, als cadeau voor de fans naar aanleiding van de 25ste verjaardag) werden intussen al meer dan 1.700.000 keer gestart.



Ook de social media van 'Thuis' kunnen rekenen op een trouw publiek. Binnenkort kan de Instagram-pagina van Thuis zijn 100.000ste volger verwelkomen. De Facebook-pagina bereikt elke maand 1.500.000 Vlamingen. En nog niet zo lang geleden ging de gif van 'Thuis'-personage Nancy De Grote viraal met meer dan 1,2 miljard views.

Spannende 5000ste aflevering

Ook in deze jubileumaflevering zal de spanning te snijden zijn. Krijgt de politie Jacques te pakken? Of niet? Dieter ontvangt de langverwachte resultaten van het DNA-onderzoek bij ACE. Zijn Jacques zijn laatste uren geslagen? Meer inhouden van 'Thuis'?



'Thuis', aflevering 5000, vrijdag 16 april om 20.10 uur op Eén.



