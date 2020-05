Thuis laat de fans niet los en brengt de audio-fictie 'Ik, Karin' naar Radio 2 en als podcast naar één.be

Foto: Eén - © VRT 2020

Voor alle 'Thuis'-fans die hun favoriete dagelijkse fictiereeks niet willen missen tot na de zomer, heeft 'Thuis' heel goed nieuws: vanaf maandag 25 mei kan iedereen de audio-fictiereeks 'Ik, Karin' volgen bij 'De Madammen' op Radio 2 en op één.be.

Dat kondigde actrice Kadèr Gürbüz, rond wiens personage Karin Baert de reeks draait, zonet zelf aan bij Cathérine Vandoorne op de radio. Zo hoeven de kijkers niet thuisloos achter te blijven, maar kunnen ze zich verder verdiepen in de wereld van 'Thuis'.

Karin Baert: advocate, stiletto-liefhebster, ex van Tom, moeder van Kobe, en volgens velen de grootste feeks uit 'Thuis'. Hoewel Karin niet bepaald een goede indruk naliet op het einde van het 25ste seizoen van 'Thuis', waren er heel veel Vlamingen die met haar meeleefden. De kijkers trokken zich Karins tegenslag aan, zo kon de 'Thuis'-ploeg afleiden uit de vele reacties op sociale media.

'Op dit begrip en medeleven van onze kijkers wilden we dieper ingaan', zegt 'Thuis'-hoofdschrijver Stef Wouters. 'We geven in deze audio-fictiereeks een unieke kijk in de ziel van een straffe vrouw - waarom is Karin wie ze is? Dat doen we in een moderne podcast waarbij we in het hoofd kruipen van de personages en de sluier oplichten van Karins leven.'

De 'Thuis'-ploeg zag in het genre audio-fictie de ideale manier om dat waar te maken, en de kijker tot een luisteraar te maken die beroerd en geëmotioneerd wordt door het achtergrondverhaal van Karin en haar omgeving.

Naast Kadèr Gürbüz werken ook Ben Van Ostade (Steven in 'Thuis'), Sid Van Oerle (Kobe) en Tina Maerevoet (Paulien) mee aan deze nieuwe audio-fictiereeks. De opnames gebeuren in de iconische Studio Toots van de VRT.

Meeleven met de 'Thuis'-personages

Kadèr Gürbüz: 'Ik vind het super dat ik via deze audio-fictie weer in de huid kan kruipen van Karin, want ik heb haar de voorbije weken serieus gemist! Hopelijk vinden de kijkers het fijn dat ze via 'Ik, Karin' toch van 'Thuis' kunnen blijven genieten nu het 25ste seizoen jammer genoeg vroeger moest stoppen. We hopen dat we zo het wachten tot na de zomer toch wat draaglijker kunnen maken. Ik had nooit kunnen denken dat ik nog met Ben als Steven zou samenwerken. Echt een ongelofelijk leuke verrassing dit! Je ziet maar: in een soap zijn er nooit zekerheden. Doden kunnen altijd terugkeren.'

Ben Van Ostade: 'Ik ben héél blij dat ik even uit de dood ben opgestaan en nog eens een jonge gast van 27 mag zijn! (lacht) Het is plezant om via deze audio-fictie terug te gaan naar het begin van Karin en Steven op de universiteit, waar hun prille verliefdheid ontstond en alle hartzeer die erbij hoorde. Steven stond eigenlijk op trouwen met Isabel en was helemaal verscheurd door de onmogelijke liefde. Ik vind het geweldig om nog eens in de huid te kruipen van die verliefde, jonge gast! De opnames van de audio-fictie vinden plaats in de legendarische Toots-studio op de VRT. De nostalgie hangt hier gewoon in de lucht. Ik heb hier al zoveel hoorspelen opgenomen - geweldige herinneringen!'

Cathérine Vandoorne: 'Ik ben super fier dat 'Thuis' de komende vijf weken bij De Madammen te beluisteren is. Ik heb de reeks altijd een geweldig 'decompressiemoment' gevonden na een werkdag en de avondspits. Een kleine bekentenis: tijdens een van de vorige seizoensfinales kreeg ik telefoon van Michaël van Droogenbroeck, die ik gladjes heb laten passeren. Ik wist toen niet dat het nogal dringend was. Maar hey: first things first. Sorry Michaël! (lacht).'

Waar is 'Ik, Karin' te beluisteren?

De audio-fictie 'Ik, Karin': vanaf 25 mei elke weekdag bij 'De Madammen' op Radio 2 en meteen daarna in de Radio 2 app te beluisteren.

De audio-fictie is ook als podcast terug te vinden: vanaf 25 mei elke weekdag om 11.10 uur een nieuwe aflevering op een.be; en elke vrijdag om 11.10 uur als gebundeld weekverhaal op alle reguliere podcastkanalen.

Ook MNM zal audio-fictie van de 'Thuis'-makers en met 'Thuis'-personages uitzenden. Het concept is op maat van de MNM-luisteraar.