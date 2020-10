'Thuis'-fans weten eindelijk wie onder tweede tentje lag

Foto: Eén - © VRT 2019

Dinsdag werd in 'Thuis' eindelijk duidelijk wie onder het tweede rode politietentje lag. Daar werd al weken over gespeculeerd en nu is er dus duidelijkheid. Opgelet: spoilers!

Overleeft Frank Bomans het weekend. Dat was de vraag waar de kijkers van 'Thuis' vanaf vrijdag mee rondliepen. Frank was namelijk neergeslagen door Sander en bleef roerloos liggen met zijn hoofd in een plas bloed. Xander was intussen tot bij Tania geraakt en zijn stoppen sloegen helemaal door. Ann zag het allemaal gebeuren en probeerde haar (ex-)partner uit de klauwen van Xander te redden door met een schop op zijn hoofd te slaan. Tania's zoon overleefde de klap niet.

Eerder werd de dode onder het eerste politietentje al onthuld. Dat was de gehate Jasper. En toen gingen fans wel écht aan het speculeren. Want wie was dan de ongelukkige onder het andere tentje? Kandidaten genoeg... Karin? Tom? Ann? Tania? Het kon letterlijk iedereen zijn. Dat het nu Xander is, is voor vele kijkers zelfs een opluchting. In de korte tijd dat hij in de serie te zien was, maakte hij zich bijzonder onpopulair.

Vanaf nu is te zien hoe het met ondermeer Tania, Ann, Robin, Tom en... Karin verder gaat in de nasleep van de gebeurtenissen.

'Thuis', iedere werkdag om 20.40 uur op Eén.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht





