'Thuis'-collega en partner Lynn Van den Broeck in videoclip van Mathias Vergels' nieuwe single 'Straatsteen'

Foto: © House Of Entertainment 2021

Met 'Straatsteen' verschijnt vrijdag de laatste single uit Mathias Vergels zijn debuutalbum 'Waar is Mathi?'. Na '1 Keer voor altijd', 'Wij alleen' en 'Helena', waar Mathias de prijs van Doorbraak voor kreeg op 'Radio 2 Zomerhit,' kiest de populaire zanger nu voor een gevoelige, gelaagde midtempo ballade.

Minstens even aangrijpend als de song is de videoclip, waarbij de 'Thuis'-acteur de hulp kreeg van zijn collega en partner Lynn Van den Broeck. 'De beelden vertellen het verhaal van een koppel dat samen op restaurant gaat. De man heeft een doosje met een ring erin op zak. Wat zijn bedoeling is en hoe het afloopt, kom je te weten als je kijkt naar de clip. Ik wil de afloop nog niet vertellen, maar de beelden zijn best confronterend. Vooral op het einde (lacht), maar dat ontdek je als je kijkt, ik wil niet de spoiler zijn.'

Voor Mathias is het de eerste keer dat hij samenspeelt met Lynn in een videoclip. 'Voor Lynn is het de eerste keer dat ze effectief meespeelt in een videoclip. Toen ik haar het verhaal vertelde dat regisseur Jonas Duchi in gedachten had, was ze helemaal mee en zag ze het direct zitten. Als partners zitten we in elkaars bubbel, dus dat was ook nog een bijkomend voordeel, waardoor we in de eindejaarsperiode deze video coronaproof konden draaien. We zijn heel benieuwd naar de reacties. Onze vrienden en kennissen die hem zagen, werden er na afloop stil van en reageerden heel emotioneel. Naast de bewondering voor onze acteerprestaties (lacht) en de speciale videotechniek, waren ze vooral ook onder de indruk van de verhaallijn.'

'Ik heb hem een paar keer gezien en op het einde sprongen de tranen in mijn ogen’, reageerde iemand. Kijk, dat doet deugd!'

De 'Straatsteen'-video van Mathias Vergels gaat dit weekend in première op Ment TV.