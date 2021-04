'Thuis'-acteur Rik Andries overleden

Foto: Eén archief © VRT 2021

Acteur Rik Andries (84) is overleden. Jaren lang was hij een vertrouwd gezicht in de Vlaamse huiskamer. In zijn jonge jaren als actieheld 'De Kat', later als dokter Walter in de Eén-soap 'Thuis'

Andries was een vaste waarde in heel wat tv-reeksen van de toenmalige BRT. Niet alleen als hoofdpersonage in 'De Kat', maar ook als de slimme wetenschapper Peter Paracelsus in 'Midas' of in 'Keromar'. Zowel 'Keromar' als 'De Kat' is volledig te herbekijken op VRT NU. Daarnaast was hij ook een gevierd acteur in het theater.



In de beginjaren van 'Thuis' was Andries één van de vaste gezichten van de nieuwe soap. Dokter Walter De Decker was getrouwd met Marianne en vader van Tom en Ann. Na een affaire met Rosa keerde hij terug naar Marianne. Na 214 afleveringen nam hij uiteindelijk afscheid van 'Thuis'.

