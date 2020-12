The Starlings brengen met 'Happiness' finale cover voor Raymond & Vrienden

Voor Het Jaar van Raymond vroeg Radio 2 sinds april elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud.

Maar liefst 8 artiesten zetten Raymond het afgelopen jaar muzikaal in de bloemetjes met eigenzinnige covers. Na Bart Herman, Paul Michiels, Bart Kaëll, Yevgueni, Bart Peeters, Laura Tesoro en Bent Van Looy brachten The Starlings zonet het sluitstuk van de muzikale reeks. Zij namen Raymonds 'Gelukkig zijn' onder handen. Het resultaat, 'Happiness', is dan ook een knipoog naar de huidige actualiteit.

Tom Dice en Kato Callebaut: 'Het is het eerste nummer waar we aan dachten. Het zou echt een Starlings song kunnen zijn dat hoorden we meteen. Ook in deze tijd extra relevant nu veel mensen worstelen met eenzaamheid en hunkeren naar 'gelukkig zijn'. In onze vertaling verwijzen we ook naar alle muzikanten die nu geen stem en publiek hebben.'

Om de collega-artiesten een hart onder de riem te steken, sloegen Tom en Kato voor deze cover de handen in elkaar met Ides Moon en Milo Meskens.

Kato Callebaut: 'Tom kent Ides Moon al lang en het leek ons het ideale moment om hem bij dit nummer ook te introduceren bij het Radio 2-publiek. Milo is een steengoede gitarist met enorm gevoel voor sound, vibrato en gitaarsolo's die echt iets vertellen. We zijn dan ook enorm blij dat hij dit samen met ons wou doen.'

'Als een warm deken'

Raymond hoorde het nummer donderdag voor het eerst in 'De Madammen' en was onder de indruk van het unieke samenspel van de collega's.

Raymond van het Groenewoud: 'Ik zit meteen in de kerstsfeer. Het is echt een warm deken. Ik zou het uitbrengen, want het kan zo in de playlist.'

Verjaardagsshow 'Het Jaar van Raymond'

Op zaterdag 12 en zondag 13 december blikt Radio 2 terug op het jubileumjaar met de tweedelige verjaardagsshow 'Het Jaar van Raymond', telkens om 17.15 uur in de Radio 2-app. Met op zaterdag een intimistisch optreden van Raymond. Op zondag samen met een hele band én gasten die een cover maakten ter ere van Raymonds 70ste verjaardag. Onder meer Laura Tesoro, Bent Van looy, Bart Herman en Bart Peeters zetten Raymond nog een laatste keer feestelijk in de bloemetjes.

'Verjaardagsshow Het Jaar van Raymond', zaterdag 12 en zondag 13 december om 17.15 uur in de Radio 2-app.