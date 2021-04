'The Masked Party': MNM bouwt leukste online feestje van het jaar

Op vrijdagavond 16 april, net voor de scholen terug open gaan, lanceren MNM en Onderwijs Vlaanderen 'The Masked Party'. Een vrolijke en veilige uitlaatklep voor jongeren die al een zwaar jaar achter de rug hebben.

Ze kunnen er in dialoog gaan met elkaar en met experts...en uiteraard een feestje bouwen. Onder andere Laura Tesoro, Pommelien Thijs en onze gloednieuwe DJ KWTR zullen aanwezig zijn op dit 100% virtuele en coronaproof evenement.

Even aanmelden op de website, een naam kiezen voor jouw avatar en feesten maar! …Meer is niet nodig om te kunnen deelnemen aan 'The Masked Party'. Dit volledig digitale feest dompelt jongeren onder in een zomerse festivalsfeer en is de ideale online ontmoetingsplek om te ontspannen en een goed gesprek aan te gaan met leeftijdsgenoten en experts.

Naast je eigen vrienden loop je er ook bekende gezichten tegen het lijf want zoals het een écht feestje betaamt zijn er ook live optredens van onder andere Pommelien Thijs, Laura Tesoro en Yung Mavu. Juich en dans mee met Elias Verwilt en Steffi Merci op de beats van Omdat het kan Soundsystem en Regi of maak awesome Tik Tok videos met Mariam Hakobyan!

Wie het liever wat rustiger aanpakt en nood heeft aan een goede babbel kan zijn hart luchten bij onder meer Lotte Vanwezenmael en Ender Scholtens. Want met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanmoedigen is in tijden van social distancing en afstandsleren belangrijker dan ooit.

Steven Lemmens, netmanager MNM: 'Met 'The Masked Party' willen we jongeren nog eens laten feesten, maar dan wel online in een virtuele ruimte. Met live muziek en veel meer. Daarnaast willen we ook inzetten op verbinding en jongeren op die manier laten connecteren met elkaar.'

'The Masked Party' bouwt dan ook verder op de #gemaskerdescholieren campagne van Onderwijs Vlaanderen waarmee Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het belang van mentaal welzijn in deze uitzonderlijke tijden extra in de kijker wil zetten.

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs: 'De coronacrisis heeft jongeren hard geraakt. De klap is het zwaarst aangekomen bij de meest kwetsbare kinderen, maar eigenlijk voelen alle jongeren het na meer dan een jaar. Zeker als de scholen sluiten, beseffen we pas echt hoezeer we het oude schoolleven en elkaar missen.'

Ook MNM gaat 24/7 in gesprek met jongeren via de MNM Community en programma’s zoals 'Generation M', 'De Strafste School' en 'Marathonradio' om jongeren zo dag in dag uit het platform op MNM te kunnen bieden dat ze verdienen en waar ze nood aan hebben.

Het afgelopen jaar lanceerde MNM projecten als 'Oh My Kot', de online 'Hoewist?' sessies en heel wat andere initiatieven om jongeren nog meer aan het woord te laten en te ondersteunen in deze moeilijke periode. 'The Masked Party' is opnieuw een extra duwtje in de rug voor jongeren.

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd: 'Jongeren zijn meer dan ooit de changemakers van onze samenleving. Ze kloppen op tafel en laten hun stem horen. MNM luistert, motiveert en verbindt jongeren en geeft hen een toegankelijk platform. Dit soort initiatieven zijn zo belangrijk. Ik heb de afgelopen maanden veel jongeren digitaal ontmoet, meermaals kwamen de inspanningen van MNM en de VRT aan bod. De media speelt echt een belangrijke rol om jongeren te blijven verbinden met elkaar. We mogen echt niet onderschatten hoeveel nood jongeren op dit moment hebben om elkaar opnieuw te zien en te horen want ze hebben het echt enorm lastig.'

'The Masked Party' is een samenwerking van Onderwijs Vlaanderen en radiozender MNM.

Deelnemen aan dit topfeest boordevol leuke artiesten? 'The Masked Party', vrijdag 16 april van 18.00 tot 22.00 uur. Volledig online, check het op mnm.be!