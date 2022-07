The Feelgood Summer gaat van start bij Nostalgie

Onder een stralende zomerzon drukten DJ's Bjorn Verhoeven en Ben Roelants samen met burgemeester Geert Vanden Broucke vrijdag op de startknop van de Nostalgie Beach Radio in Nieuwpoort.

De Nostalgie Beach Radio staat op de Zeedijk ter hoogte van het Hendrikaplein. Zeven dagen op zeven wordt van daaruit radio gemaakt, van 10.00 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom! Je kan er ontdekken hoe Leen Demaré, Johan Henneman, Herbert Bruynseels, Bjorn Verhoeven en Ben Roelants de soundtrack van een heerlijke Feelgood Summer maken. Er zijn foto-opportunities, goodiebags en uiteraard wordt er ook afgeteld naar het Beach Festival op 5 en 6 augustus in het Maritiem Park te Nieuwpoort.

Elke zaterdag brengt Ben Roelants, tussen 13.00 en 16.00 uur, een nieuwe show: 'Benny Holiday' met - de naam zegt het al - 200% vakantiegevoel. Op zaterdag 16 juli en 30 juli kruipt ook Raf Coppens achter de microfoon om, samen met Bjorn, de luisteraars op te warmen voor de Sing & Smile Shows. En er werd nog een verrassende naam aangekondigd: Steven van Herreweghe! Hij wordt de host van het Beach festival. Steven weet als geen ander nostalgie te vertalen naar het hier en nu en zal de artiesten en groepen aankondigen op het fijnste festival aan zee.

Bijna 20.000 tickets vlogen inmiddels al de deur uit voor het Beach Festival: 5.000 op vrijdag en 15.000 op zaterdag. De line-up en alle praktische info vind je op www.beachfestival.be.

En vooraleer De Kreuners, Clouseau, Steve Harley & Cockney Rebel, Anouk, Bazart, Simple Minds en co dat podium opspringen, kan iedereen al komen meezingen op de Sing & Smile Shows. Op zaterdag 16 juli en zaterdag 30 juli om 20.00 uur brengt Raf Coppens zelfs de zeemeeuwen aan het lachen waarna het team van Allez, Chantez! de hele Zeedijk aan het zingen zet. Gratis toegang en feelgood gegarandeerd!

Tom Klerkx, Managing Director Radio & Audio: 'We hebben er samen met onze luisteraars heel erg naar uitgekeken: eindelijk kunnen we opnieuw radio maken op de Zeedijk én na twee jaar de deuren opengooien van ons festival. Na de prachteditie van 2019, belooft het dit jaar de allerbeste editie ooit te worden. Voor het eerst twee dagen én een geweldige line-up, met meer dan 100 hits op het palmares om voluit mee te zingen. Elke dag de beste classics kunnen draaien is één ding, maar de grootste artiesten live op ons podium zien is toch nog wat anders.'

Geert Vanden Broucke, burgemeester van Stad Nieuwpoort: 'Wat bij Nostalgie 'Feelgood Summer' heet, noemen wij 'zomer in Nieuwpoort'. In onze mooie kuststad is er voor jong en oud elke dag iets te beleven. Het is fijn dat Nostalgie die sfeer zal capteren met de Beach Radio. Uiteraard kijken we er heel erg naar uit om alle muziekliefhebbers te verwelkomen die naar Nieuwpoort afzakken voor het Beach Festival. Onze stad biedt een aangenaam kader waar iedereen met volle teugen kan genieten.'

Noteer alvast in je agenda:

- Nostalgie Beach Radio: nog tot en met 4 augustus, elke dag van 10.00 tot 19.00 uur

- Benny Holiday (met Ben Roelants): zaterdag 16, 23 en 30 juli van 13.00 tot 16.00 uur

- Sing & Smile Shows: zaterdag 16 en 30 juli , vanaf 20.00 uur

- Beach Festival: 5 en 6 augustus in het Maritiem Park Nieuwpoort: www.beachfestival.be