'The Chain' van Fleetwood Mac verovert eerste plaats in 'De Tijdloze'

'De Tijdloze Countdown' van Studio Brussel zit erop, en die kent dit jaar een nieuwe nummer 1 met 'The Chain' van Fleetwood Mac. Na 6 jaar alleenheerschappij zakt 'Black' van Pearl Jam naar de 2de plaats. 'Bohemian Rapsody' van Queen vervolledigt de top 3.

Naast 'The Chain' staat Fleetwood Mac met nog 3 nummers in 'De Tijdloze 100': 'Dreams', 'Go Your Own Way' en 'Everywhere'. Maar Arctic Monkeys doen het nog beter: de Britse band rond Alex Turner laat zich 5 keer noteren in de lijst met '505', 'I Bet You Look Good On The Dancefloor', 'RU Mine?', 'When The Sun Goes Down' en 'Do I Wanna Know?'

Langer dan ooit

De Studio Brussel-luisteraar kreeg dit jaar meer tijdloze muziek dan ooit. Op zaterdag 18 december begon Roos Van Acker aan 'De Tijdloze Countdown': samen met 6 andere Studio Brussel-presentatoren en 40 gastpresentatoren telde ze met de 2021 tijdloze platen af naar het nieuwe jaar.

Enkele opvallende feiten uit 'De Tijdloze 100':

- 5 nummers vielen uit de top 100, 5 nummers kwamen er dus ook bij, waaronder 'When The Sun Goes Down' van Arctic Monkeys op plaats 82 en 'Iron Sky' van Paolo Nutini op plaats 88.

- De sterkste stijger is 'Don’t Stop Believing' van Journey op plaats 57 (vorig jaar plaats 98).

- 'Heart of Gold' van Neil Young zakt dan weer van plaats 60 naar 87 en is daarmee de sterkste daler.

- 5 landgenoten staan in de lijst: Gorki, met 'Mia' op 6, dEUS met 'Instant Street' en 'Suds & Soda', Red Zebra met 'Can't Live in a Living Room', Push met 'Universal Nation' en Goose met 'Synrise'.

- De jongste plaat in de lijst is 'Thinking Of A Place' van The War On Drugs uit 2017.

- De oudste plaat is 'Feeling Good' van Nina Simone uit 1965.

Top 10

1. 'The Chain' – Fleetwood Mac

2. 'Black' – Pearl Jam

3. 'Bohemian Rhapsody' – Queen

4. 'Wish You Were Here' – Pink Floyd

5. 'Society' – Eddie Vedder

6. 'Mia' – Gorki

7. 'Smells Like Teen Spirit' – Nirvana

8. 'A Forest' – The Cure

9. 'Shine On You Crazy Diamond' – Pink Floyd

10. 'Sultans of Swing' – Dire Straits