Telenovelle 'Sara' vult vanaf 24 april het gat dat 'Familie' laat

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Met een stevige dosis spanning en intriges neemt 'Familie' op vrijdag 24 april tijdelijk afscheid van de kijkers. Nu de maatregelen rond het coronavirus verlengd zijn, kunnen ook de opnames van 'Familie' niet worden hervat.

Daardoor verdwijnt de dagelijkse reeks na 24 april voor onbepaalde tijd van het scherm. Liefhebbers van soap hoeven hun dagelijkse afspraak echter niet te missen, want VTM zendt in de plaats de succesvolle telenovelle 'Sara' elke weekdag opnieuw uit. Dé ideale feelgoodreeks in tijden van corona. 'Sara' start op vrijdag 24 april meteen na 'Familie' om 20.35 uur met een dubbelaflevering en gaat vanaf maandag 27 april verder met een dagelijkse aflevering om 20.00 uur.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: 'Dat de kijkers hun vaste afspraak met 'Familie' nu een tijdje zullen moeten missen is uitzonderlijk, maar gezien de huidige maatregelen onvermijdelijk. Met de nostalgische reeks 'Sara' bieden we een mooi alternatief voor wie van soap houdt. Het is een verhaal waarbij iedereen kan wegdromen in tijden van corona. Op VTM GO was de reeks de voorbije maanden al een groot succes. Met de uitzendingen bij VTM kunnen we een heel nieuw publiek aanboren van mensen die 'Sara' nooit gevolgd hebben of gewoon de nodige verstrooiing geven aan zij die de reeks nog eens opnieuw willen zien.'

Droompaar Kürt Rogiers en Sandrine André na 'Familie' ook elke dag in 'Sara' te zien

'Sara' vertelt het romantische liefdesverhaal van het 'lelijke eendje' Sara De Roose, een hoofdrol voor Veerle Baetens, die aan de slag gaat in het economaat van modehuis Presence. Daar ontmoet ze Simon Van Wijck (Gert Winckelmans), de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Wat volgt is een modern sprookje over hoe dromen soms toch waar kunnen worden. Goed nieuws voor de 'Familie'-kijkers is dat ze Kürt Rogiers en Sandrine André, het droompaar Lars en Véronique uit 'Familie', niet hoeven te missen. De twee spelen immers ook een hoofdrol in 'Sara', samen met andere acteurs zoals Lotte Pinoy, Tom Van Bauwel, Hans De Munter en Antony Arandia.

Dat de reeks nu - dertien jaar nadat ze bij VTM werd uitgezonden - nog steeds razend populair is, bewijzen de cijfers van de afleveringen op VTM GO de voorbije maanden. Daar werd de reeks vorig jaar opnieuw aangeboden en staat ze in de top 3 van best bekeken programma’s van het jaar met 4,7 miljoen views.