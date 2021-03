Telenet participeert in productiebedrijf Caviar

Telenet en Caviar delen een gezamenlijk visie op het lokaal en internationaal potentieel van straffe Vlaamse content, de mogelijkheden die internationale uitwisseling biedt voor ontwikkeling van lokaal talent en de nood om de Vlaamse productiesector te blijven versterken.

In die context breidt Telenet zijn investeringen in het Vlaams medialandschap uit en kondigt het aan een participatie te nemen van 49% in Caviar Group. Caviar begon als Vlaams productiehuis en groeide uit tot een internationale content studio die actief is in het produceren van zowel tv-content, fictie als reclamecampagnes.

Na de groei van de SBS-zenders en het creatieve succesverhaal van Woestijnvis als volle Telenet-dochters blijft Telenet het Vlaamse ecosysteem dus versterken met vernieuwende samenwerkingen. Ook de participaties in Streamz (voor 50%, met DPG Media) en de nieuwe nationale reclameregie Ads & Data (voor 44%, met Mediahuis en Proximus) kaderen in de langetermijnstrategie van Telenet om binnen de Vlaamse mediasector meer structurele samenwerkingen uit te bouwen.

Groeimogelijkheden in het buitenland

Telenet investeert al jaren in het Vlaamse medialandschap, onder andere via De Vijver Media met succesvolle langetermijnstrategieën voor volle dochters Woestijnvis en SBS (Play4, Play5, Play6 en Play7). Zo zorgt het bedrijf er mee voor dat de lokale televisiesector voldoende zuurstof heeft voor straffe lokale producties zoals 'De Slimste Mens' of 'De Mol'. Met The Park zet Telenet ook in op de verdere verbreding van het entertainmentaanbod met virtual reality-ervaringen. Waar de focus tot nu voornamelijk lag op het maximaal laten renderen van producties binnen de eigen klantenbasis en de Vlaamse afzetmarkt, kijkt Telenet nu ook breder naar groeimogelijkheden in het buitenland.

De televisiemarkt in Vlaanderen wordt al jarenlang gekenmerkt door sterke zenders, zowel van de commerciële spelers en de openbare omroep, en een veelheid aan creatieve productiehuizen. Maar de lokale inkomsten staan onder druk door onder andere internationale concurrentie en teruglopende advertentie-inkomsten, waardoor verdere groei gelimiteerd is. Tegelijk is er internationaal veel potentieel voor de straffe Vlaamse content. Overal ter wereld is men op zoek naar content die het verschil kan maken en onze lokale fictie, formats en talenten staan internationaal steeds meer op de radar (bijvoorbeeld 'De Mol', 'De Slimste Mens', 'Clan', 'Down the Road'). Telenet ziet in Caviar Group een speler die zowel heel straffe content kan maken als ook ervaring heeft om deze content en de talenten erachter, internationaal te vermarkten.

Voortrekkersrol in het uitbouwen van structurele samenwerkingen rond sterk portfolio en internationale distributie met voldoende schaalgrootte

Dit is al jaren de ambitie van Caviar: sterke creatieve ideeën lokaal en internationaal laten scoren. Caviar, opgericht in 2004 als Vlaams productiehuis, groeide uit tot een internationale content studio die actief is in het produceren van zowel tv-content, fictie als reclamecampagnes. Caviar maakte reeksen als 'Clan' en 'Tabula Rasa', komt binnenkort met 'Fuck You Very Very Much', en is gekend voor tv-formats als 'De Code van Coppens', 'Durf Te Vragen' en 'Down The Road'. Internationaal werkt Caviar Group voor grote adverteerders als Apple, Coca-Cola en Hermes, en maakten ze naam met films als 'Diary of a Teenage Girl' en 'The Rider'. Het is ook de producent van 'Sound of Metal', een Amerikaanse film die recent werd genomineerd voor zes Oscars. In april beginnen ze aan de opnames van 'Rebel', de nieuwe film van Adil en Bilall. De organische groei van het succesvolle bedrijf, dat vestigingen heeft in Los Angeles, Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel, Antwerpen en Mechelen was in de huidige constellatie gelimiteerd en Caviar was al een tijd op zoek naar een geschikte strategische partner.

Telenet en Caviar zijn ervan overtuigd dat er binnen de Vlaamse mediasector meer structurele samenwerkingen kunnen worden uitgebouwd rond het creëren van een sterk portfolio en internationale distributie en willen daarin samen een voortrekkersrol in spelen. In een groeiende contentmarkt met toenemende internationale concurrentie wordt schaalgrootte steeds belangrijker, gezien de grote internationale afnemers almaar meer een one-stop-shop willen. Dat resulteert wereldwijd in consolidaties en strategische samenwerkingen om lokaal sterker te staan.

Vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van lokaal talent, exportmogelijkheden van straffe lokale concepten en potentiële groei voor de Vlaamse productiesector, slaan Telenet en Caviar de handen in elkaar om een antwoord te bieden op deze uitdagingen.

Langetermijn participatie

Telenet neemt een strategische participatie van 49% in Caviar Group. Caviar Group blijft verder functioneren als onafhankelijke content studio. De overige aandelen blijven in handen van de huidige aandeelhouders Bert Hamelinck (CEO Caviar en verantwoordelijk voor fictie), Mathias Coppens (verantwoordelijk voor tv-afdeling Roses Are Blue) en Michael Sagol (Chief Talent Officer en verantwoordelijk voor branded content internationaal). De verwachting is dat de overeenkomst, die niet hoeft voorgelegd te worden aan de mededingingsautoriteiten, op 1 mei wordt gefinaliseerd.

Bert Hamelinck, CEO Caviar: 'We zijn erg blij dat we met Telenet een langetermijn partner hebben gevonden die onze visie deelt. Internationaal denken zit in ons DNA. Alles wat we voor een Vlaams publiek maken, heeft de intentie om het ook te kunnen exporteren. Dat is op natuurlijke wijze voortgekomen uit de beperkte Vlaamse afzetmarkt en het verzadigde lokale medialandschap. We houden steeds de rechten van onze formats bij ons, wat leidt tot co-producties met andere landen. Wij geloven al langer dat lokale consolidatie en centralisatie, samen met een focus op formats die ook in het buitenland werken, de manier is om verder te groeien. Caviar staat ondertussen internationaal op de kaart, nu moeten we verder bouwen aan een businessmodel waarbij lokaal talent zo veel mogelijk kan switchen tussen lokale en buitenlandse projecten. Door Telenet als partner te omarmen, zijn we ideaal gepositioneerd om in dit snel veranderende medialandschap de motor te zijn van de eerste grote Belgische entertainmentgroep en creëren we kansen voor de lokale markt. Samen kunnen we van het talrijk Vlaams audiovisueel talent een wereldmerk maken.'

John Porter, CEO Telenet: 'Bij Telenet keken we onder andere via The Park al naar manieren om lokale content verder te laten renderen dan alleen in de Vlaamse huiskamers. Woestijnvis richt zich via joint venture Fabiola ook al op de Nederlandse en Duitse markt. Ik ben ervan overtuigd dat de lokale topcontent die hier gemaakt wordt, ook internationaal gesmaakt zal worden. De visie van Caviar om te vertrekken vanuit eigen sterktes en die maximaal lokaal en internationaal in te zetten in plaats van formats uit het buitenland te kopiëren, is iets waar ik me volledig achter zet. Deze mentaliteit zal leiden tot meer lokale topcontent voor onze kijkers, meer groei voor onze uitmuntende lokale talenten en meer waarde voor de Vlaamse markt. Om hier optimaal in te slagen, is er nood aan strategische samenwerkingen die voldoende schaalgrootte opleveren om sterker te staan bij de buitenlandse spelers. De participatie in Caviar past helemaal in dit plaatje.'

Telenet benadrukt dat de participatie in Caviar niet zal leiden tot een verandering in de overeenkomsten en relaties die zij beiden vandaag hebben met andere partijen in het medialandschap. Hetzelfde geldt voor Telenet-dochters Woestijnvis en SBS.