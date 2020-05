Telenet pakt uit met 'snackable' content

Na het succes van de eerlijke, rauwe webreeks 'wtFOCK' zet Telenet een volgende stap om fans van short format content aan te spreken.

'Snacks' is een aanbod van series die je bij wijze van spreken in een uurtje uit kunt bingen. De titels zijn beschikbaar in Play (en dus ook Play More) van Telenet.

Sinds kort breidt Telenet haar aanbod uit met 'Snacks'. Onder deze categorie vind je series met afleveringen van maximum 10 minuten, ideaal als studeer- of werkpauze. De content is bovendien ook raadpleegbaar op de Yelo Play-app, waardoor je ze ook kan bekijken op je smartphone, tablet of laptop. Hiermee wordt ingezet op de media gewoontes van de kijker die opgegroeid is met Youtube en TikTok of zijn gading minder vindt bij de klassieke tv-zenders.

Prof. Dr. Lieven De Marez, de man achter de Digimeter, vindt het succes van zo’n short series geen verrassing: 'De digitale generatie laat zich niet graag leiden door vaste structuren zoals lineair kijken op een vast scherm en op vaste tijdstippen. Ze willen zelf in controle zijn. Ze switchen tussen schermen en platformen, en willen als het ware regisseur zijn van hun eigen audiovisuele ervaring. Series met korte clips haken daar natuurlijk perfect op in.'

Snacks gaat van start met een aanbod aan straffe webseries. De series duren tussen de 5 à 10 minuten en draaien rond seksualiteit en relaties, maar bevatten evengoed gedurfde satire, comedy en actie. Er zijn ook bekende namen te spotten: In 'Making a Scene' maakt een kleine filmploeg samen met Hollywood-acteur James Franco mash-ups van twee iconische filmscènes.

'You Got Trumped' steekt dan weer de draak met de huidige Amerikaanse president. Denise Richards (die je misschien nog kent van 'Starship Troopers') staat centraal in de edgy feministische miniserie 'A Girl is a Gun', waarin drie vrouwen kost wat kost misogynie willen bestrijden.

Nog: 'Virgin', waarin de 21-jarige Ellie dringend haar maagdelijkheid wil verliezen, 'All Wrong' - waarin alles in het honderd loopt voor hoofdrolspeler Carlos - en 'Pillow Talk', waarin Ryan (die je misschien herkent als Mike Ross in 'Suits') zichzelf tevergeefs probeert te beheersen in een wereld vol verleiding.

'Snacks' zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe content. Sterke internationale titels van hofleverancier blackpills, maar ook short format content van eigen bodem. Voor het lokale luik sloot Telenet alvast een overeenkomst met het jongerenplatform TAGMAG, waarin bekende Vlaamse gezichten zoals Jamie Lee Six te zien zullen zijn. Op deze manier zet Telenet zowel in op lokale als internationale content.

Telenet Play- en Play More klanten kunnen de 'Snacks' terugvinden in de TV-theek en via de Yelo Play app.