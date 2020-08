Telenet neemt zenderaanbod SBS Belgium onder handen

In 2021 lanceert SBS Belgium een nieuwe zender en de bestaande zenders VIER, VIJF en ZES veranderen van naam. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

SBS Belgium is in handen van Telenet en die hebben de afgelopen tijd het aanbod van SBS Belgium grondig tegen het licht gehouden. Daar is uit voortgekomen dat het bedrijf een nieuwe, generalistische zender zal opstarten in 2021. Die zal de naam Play Zeven dragen. Er zijn nog geen details bekend over het aanbod van de nieuwe zender. Maar het is volgens Het Nieuwsblad wel de bedoeling dat het een zender wordt voor álle Vlaamse tv-kijkers.

Naast de nieuwe zender krijgen ook VIER, VIJF en ZES een nieuwe naam. Die worden respectievelijk omgedoopt tot Play Vier, Play Vijf en Play Zes. Deze naamswijziging ligt in de lijn van Telenet's (betalende) on demand platformen Play en Play More. Daarnaast heeft Telenet ook film- en seriezenders onder het Play label én de Play Sports-kanalen.

De naamsverandering van VIER, VIJF en ZES komt er niet zomaar. Als ook de algemene zenders die onder Telenet vallen het Play-label krijgen wordt dat namelijk interessanter voor de adverteerders. Voor de tv-kijker wordt het dan weer even wennen, maar met ook een nieuwe zender op komst ook weer nog meer kijkplezier.

Bron: Het Nieuwsblad

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!