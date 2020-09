Telenet maakt onder meer National Geographic Wild, OUTtv en Boomerang duurder

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Vanaf 13 oktober krijgen de Play klanten van Telenet geen toegang meer tot een aantal themazenders. Het gaat over anderen National Geographic Wild, Boomerang, NickToons, OUTtv, History en E! Dat weet Het Nieuwsblad.

Toen op 14 september het nieuwe streamingplatform Streamz werd gelanceerd klonk het dat klanten meer gingen krijgen voor dezelfde prijs. En qua beschikbare programma's, om op te vragen, is dat ook zo. Al moesten wel enkele andere moeilijke keuzes worden gemaakt. Zo zullen nu vanaf 13 oktober verschillende, kleine, themazenders, verhuizen.

Play klanten krijgen onder anderen OUTtv, History en E! niet meer aangeboden. Willen ze de zenders wel nog zien, dan moeten ze overstappen naar Play More, het duurdere broertje van Play. Daarbij krijg je dan Streamz+. Dat is de duurdere versie van Streamz met een uitgebreider aanbod.

De Mechelse telecomoperator bevestigt deze wijziging aan Het Nieuwsblad. En een woordvoerster geeft toe dat het een moeilijke beslissing was, maar dat er geen alternatief was. 'Die themakanalen worden door slechts één procent van de Play-klanten actief bekeken. Play was al bij uitstek een product om films en series op te vragen, niet om lineair te kijken. Een alternatief uitwerken, zoals de themazenders in een apart pakket steken en zo aanbieden, is voor zo’n kleine doelgroep niet rendabel', zo zegt ze.

Streamz is een joint-venture tussen DPG Media en Telenet en wordt uitgebaat door Streamz BV. 'Alle contracten over films, series en zenders van Play moesten opnieuw onderhandeld worden. Streamz BV heeft besloten om in te zetten op titels die opgevraagd kunnen worden en dus niet op klassieke lineaire kanalen', zo zegt de woordvoerster nog in Het Nieuwsblad.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht