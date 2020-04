Telenet breidt #SamenErdoor aanbod uit met Play Fit: gratis lockdown workouts

Foto: © Telenet 2020

Nu we allemaal nog even thuis zitten om de meest kwetsbaren van onze samenleving te beschermen, begint het bij velen te kriebelen. En als het kriebelt moet je sporten, weten de 80s en 90s kid nog. Daarom versnelde Telenet de roll-out van haar Play Fit aanbod

Het is een reeks eenvoudige workouts waarmee zelfs de meest doorwinterde couch potato op zijn of haar eigen tempo kan beginnen bewegen. Sportievelingen krijgen niet enkel toegang tot personal trainers van The Brick, ook 'Iedereen Yoga' gezicht Ingeborg komt aan bod. De workouts zijn vanaf vandaag gratis beschikbaar op de decoder van alle Telenet-tv klanten. Met deze gratis trainingssessies vult Telenet haar #SamenErdoor aanbod aan.



Telenet verzamelde tot nu toe meer dan dertig korte workouts die tijdens de lockdown gratis beschikbaar zullen blijven. Het aanbod wordt nog aangevuld, maar momenteel zijn er twaalf exclusieve filmpjes ontwikkeld door personal trainers Elyne, Julie en Claudio; tien Iedereen Yoga-sessies met Ingeborg; en elf lessen van Antwerpse concept gym The Brick. De content was sinds 16 maart al beschikbaar voor klanten die de nieuwste Telenet tv-box hebben, maar nu wordt de content verder uitgerold op alle decoders en voor alle Telenet TV klanten. In die eerste fase bleek Play Fit in ieder geval al aan te slaan, resulterend in 21.000 voltooide workouts en in totaal zo’n 5.000 gesporte uren.



De content lijkt vooral gebruikt te worden voor een korte zweetsessie: gemiddeld sport de gebruiker zo’n 13 minuten. Zo zijn de workouts dus bijvoorbeeld handig in te plannen als deel van je ochtendritueel, tijdens de lunch break of om je dag mee af te sluiten. Personal trainer Roy Vermeulen van The Brick legt uit: “nu we allemaal zoveel thuis zitten, merken wij echt een piek in de interesse in korte fitness routines. Deels omdat er tijd is vrijgekomen in onze drukke dagelijkse routine, maar ook omdat deze nieuwe situatie zijn eigen stress met zich meebrengt. Urenlange zoom meetings of kinderen die geen blijf weten met hun opgekropte energie: iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Sporten is dan een vorm van self care, een manier om je mentale én fysieke welzijn te boosten. En dat kunnen we nu allemaal wel gebruiken.”

Story image



Voor de meeste sessies heb je volgens Ivor Micallef, director entertainment products bij Telenet, ook geen materiaal nodig. Dit houdt het aanbod laagdrempelig: “we willen met de workouts graag duidelijk maken dat sporten geen alles-of-niets verhaal is. Tien minuutjes actief zijn is ook al mooi, en uren zweten is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd, zeker als je met kinderen thuis zit”. Er werd ook maximaal ingezet op variatie, zodat de workouts niet enkel ervaren gym-rats aanspreken. “We bieden bijvoorbeeld een aantal barre workouts, maar ook HIIT, full body, core, aerobics of yoga. Zo vindt iedereen wel een workout die hem of haar aanspreekt, wat het aanbod ook geschikt maakt om bijvoorbeeld samen met je lief of het hele gezin te sporten. Bovendien zet je je lichaam zo ook op verschillende manieren aan het werk”.



Play Fit is vanaf 14 april beschikbaar op alle Telenet decoders. De content wordt nu gratis aangeboden in kader van Telenet’s #SamenErdoor initiatief.



