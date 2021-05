Team Laura Tesoro is compleet: Edison en Yvette naar liveshows 'The Voice van Vlaanderen'

Foto: VTM GO - © DPG Media 2021

Het team van vijfde coach Laura Tesoro is compleet! Naast Mats neemt ze Yvette en Edison vanavond mee naar de eerste liveshow van 'The Voice van Vlaanderen'. Dat werd bekendgemaakt in een extra exclusieve aflevering van 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO.

In deze spin-off sprokkelde Laura afgelopen weken kandidaten die niet werden meegenomen door de andere coaches voor haar eigen team. Maandag stak kandidaat Mats de wildcard van de Q-luisteraars al op zak. Zo stootte hij rechtstreeks door naar de lives. De overige vier kandidaten moesten vervolgens battlen tegen elkaar in duo’s. Na afloop kregen Yvette en Edison op de valreep dus nog een ticket voor de liveshows.

'Vanaf vanavond zijn we ‘part of the game’ en is er geen verschil meer tussen de andere teams en mijn team. Er kan nog altijd iemand uit Team Laura 'The Voice van Vlaanderen' winnen!', klinkt het bij trotse coach Laura. Benieuwd naar hoe de battles in team Laura zijn verlopen en de eerste reacties van de finalisten? Ontdek het nu in de laatste aflevering van 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO. Deze songs weerklinken vanavond, vrijdag 7 mei om 20.40 uur bij VTM, voor team Laura tijdens de eerste liveshow: Yvette (21, Gent): Juice van Lizzo

Mats (23, Glabbeek): Partners in Crime van Finneas

Edison (25, Deurne): Barbie Girl in de Ben l’Oncle Soul versie Dit zijn de liedjes van Team Koen, Niels, Natalie én Tourist