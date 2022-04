Sven Ornelis stunt met Joe-actie 'Handdoek Leggen' en reist naar 7 zonnige geheime bestemmingen

Na twee magere jaren door corona, wordt er deze zomer weer volop gereisd richting de zon. Op die vakanties is het gevecht om een ligbed aan het zwembad te hebben dagelijkse kost.

Maar niet als het aan Sven Ornelis en Anke Buckinx van Joe ligt. Vanaf dinsdag 19 april trekt Sven twee weken lang elke dag naar een andere, onbekende zonnige bestemming in de wereld om er met zijn strandhanddoek een plekje aan het zwembad te reserveren voor twee gelukkige luisteraars. Aan Anke en alle Joe-luisteraars om te raden waar hij zijn handdoek legt. Wie als eerste de plek van Sven raadt, wint een vakantie voor 2 personen naar de bestemming van die dag.

Joe-dj Anke Buckinx: 'Ik weet van niks en als de helft van het duo Sven & Anke is het heel vreemd om zo radio te maken. Het voordeel is wel dat ik samen met onze luisteraars mee raad waar Sven met zijn Joe-badhanddoek een plaatsje reserveert. De luisteraars en ik samen op zoek, I love it!'

Joe-dj Sven Ornelis: 'Het wordt vooral heel spannende radio. Geraak ik elke dag op tijd op mijn volgende, geheime bestemming? Anke en ik maken immers zoals altijd elke ochtend samen live radio, alleen zal ik dat doen vanop mijn laptop in het buitenland en Anke vanuit de studio in Vilvoorde. We willen onze luisteraars met deze actie zo’n kleine 100 dagen voor de zomervakantie doen wegdromen van een fijne reis , zo zal ik ook mijn reisverhalen en belevenissen met hen delen en Vlamingen die er wonen interviewen. En ik geef ook elke dag één belangrijke tip: de weersvoorspelling van de volgende plek waar ik naartoe reis. Haal de weerapps op je smartphone maar boven en laat de speurder in je los (lacht).'

Sven en Anke geven op dinsdag 19 april de aftrap voor deze actie met een speciale 'uitwuifshow' live vanop Brussels Airport. De luisteraars krijgen bij de start al enkele tips over de komende bestemmingen en kunnen hun zotste 'handdoek leggen-verhalen' delen. Na de show vertrekt Sven om op woensdag 20 april voor het eerst live radio te maken vanop de onbekende zomerse bestemming waar hij is gestrand.

Luisteraars kunnen de avonturen van Sven en Anke elke weekdag horen tussen 6.00 en 10.00 uur en de hele dag door volgen via joe.be, de gratis Joe-app of via de Instagram en Facebook van Joe.