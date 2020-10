Sven Ornelis en Anke Buckinx gaan 'On Tour' met Niels Destadsbader, Regi, Natalia, Milow en Bart Kaëll

Sven Ornelis en Anke Buckinx gaan 'On Tour' met Niels Destadsbader, Regi, Natalia, Milow en Bart KaŽll

Foto: Joe - © DPG Media 2020

De tourbussen van Vlaamse artiesten staan al een tijdje stil maar daar brengen Joe-dj's Sven Ornelis en Anke Buckinx vanaf nu maandag 26 oktober verandering in.

In 'Sven & Anke On Tour' tovert het ochtendduo een tourbus om tot een radiostudio op wielen. Ze nemen elke dag tussen 6.00 en 10.00 de grootste Vlaamse artiesten uit de 'Top 2000' coronaproof mee op hun muzikale tournee. Zo rijdt Regi mee op maandag, Natalia op dinsdag, Bart Kaëll op woensdag, Milow op donderdag en Niels Destadsbader op vrijdag.

'Een week lang trekken we op muzikale roadtrip doorheen Vlaanderen. De bus waarmee we gaan touren is er trouwens eentje waarin onder andere Selah Sue en Angèle rondgereden hebben. Hoe cool is dat?!', vertelt Anke Buckinx. 'On the road gaan we radio maken en daarbij draait alles rond muziek én rond onze centrale gast. Joe-luisteraars komen straffe muzikale en tour-verhalen van onze vijf artiesten te weten: iets geks dat ze hebben meegemaakt in de kleedkamer tijdens één van hun eigen tournees, tijdens een concert waar ze zelf in het publiek stonden of vreemde verzoekjes die ze al hebben gekregen. En we brengen de artiesten op een veilige manier tot bij onze luisteraars', vult Sven Ornelis aan.

Regi mag maandag de spits afbijten: 'Ik ben zo blij dat ik nog eens in een tourbus kan zitten, mensenlief, dat is de max!' En Milow is misschien wel de artiest die het vaakst op zo’n tourbus heeft gezeten: 'De eerste nachten is het altijd even wennen om te kunnen slapen. Je ligt met 12 mensen dicht op elkaar en bent je overbewust van de bewegende bus. Maar het samenzijn is enorm tof. Na een concert wordt er bijgepraat en iets gedronken. Het geeft echt een schoolreis gevoel.'

Joe-luisteraars beslissen over de eindbestemming van Sven & Anke

Sven en Anke touren door het ganse land om een week lang elke ochtend een luisteraar te verrassen. Waar ze precies stoppen, dat beslissen de Joe-luisteraars zelf. Luisteraars konden via de website van Joe iemand nomineren die een schouderklopje verdient, een verrassing kan gebruiken of iemand die een fan is van een van de artiesten van de Sven & Anke tournee. Die verrassen ze met een uniek en intiem optreden ter plaatse.

Joe-luisteraars kunnen de Joe-tourbus van Sven en Anke vanaf maandag 26 oktober elke ochtend tussen 6.00 en 10.00 uur live volgen via de Facebookpagina en Instagram van Joe. Luisteren kan via Joe, joe.be en via de Joe-app.

'Sven & Anke On Tour', vanaf maandag 26 oktober elke ochtend van 6.00 tot 10.00 uur bij Joe.