Superverspreiders zetten laatste rechte lijn in voor 'Make 2020 Great Again'

Foto: VTM © DPG Media 2020

Deze week zetten Frances Lefebure en haar superverspreiders An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen de laatste rechte lijn in naar de slotuitzending van 'Make 2020 Great Again', die op dinsdag 29 december om 20.40 te zien is bij VTM.

Daarin maakt Frances het resultaat bekend van haar grote 'cadeautjesinzamelactie' voor kinderen die in armoede leven. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Helmut Lotti samen met An Lemmens een echte benefietsong heeft gemaakt en nu zaterdag 26 december presenteert Ann Van Elsen tussen 10.00 en 13.00 uur een speciale uitzending op radiozender Joe, die volledig in het teken staat van kinderarmoede.

Ann krijgt in de speciale uitzending 'Make 2020 Great Again' op Joe bezoek van Dominique Van Malder en Helmut Lotti, die het zelf in hun jeugd niet makkelijk hadden. Ze doet ook babbels met andere bekende Vlamingen zoals Tia Hellebaut, Soe Nsuki en luisteraars die het financieel moeilijk hebben. Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens maakt het onderwerp mee bespreekbaar en beantwoordt vragen van de luisteraars. Hoe praat je het best met je kinderen over armoede? Of hoe pak je een verjaardagsfeestje aan als je het thuis minder breed hebt? Wie nu al een vraag wil insturen, kan dat doen via makebelgiumgreatagain@vtm.be.

Ann Van Elsen: 'Het is fijn om mijn taak als superverspreider ook op Joe te kunnen verderzetten. De hele actie ligt mij heel nauw aan het hart. Als kind was het voor mij, na de scheiding van mijn ouders, ook geen makkelijke periode. Twee ouders die plots alleen vaste kosten moeten betalen en daarnaast nog heel wat emotionele miserie moeten verwerken… Het laatste wat je dan als kind wil, is hen tot last zijn. En het enige wat je wel wil, is erbij horen, net zijn zoals de rest. Het is dus heel belangrijk dat we alert blijven voor de noden van een kind en die reiken verder dan het financiële aspect rond armoede. Dat we hier met deze actie en onze 3 uur radio een platform aan kunnen geven, vind ik een sterk signaal. Dat is, naast massaal veel cadeautjes verzamelen (lacht), toch ons belangrijkste doel.'

De actie van Frances Lefebure wordt ook online breed opgepikt, met heel wat bekende influencers die er mee hun schouders onder zetten. Superverspreider Gloria Boateng ging op haar manier van deur tot deur om cadeaudozen aan influencers zoals Stien Edlund, Average Rob, Pommelien Thijs en Celine & Michiel af te leveren. Zij maakten een unboxingvideo, maar kwamen tot een verrassende constatatie…

Bekijk de video hier:

Vorige week woensdag maakte Frances Lefebure na exact één week een tussenstand bekend van €1.067.217. 'Ik hoopte vanalles, maar die tussenstand zat toch al ver boven mijn verwachtingen', zegt Frances. 'Nu hebben we uiteraard de smaak te pakken en willen we in deze laatste rechte lijn toch nog zoveel mogelijk mensen overtuigen om mee te zorgen voor een cadeautje voor één van de 466.000 kinderen die in ons land in armoede leven.'

Op 29 december sluiten Frances en haar superverspreiders An Lemmens, Gloria Boateng en Ann Van Elsen de actie af met een slotuitzending van 'Make 2020 Great Again', die om 20.40 uur te zien is bij VTM. Cadeautjes kopen kan nog steeds via makebelgiumgreatagain.be.