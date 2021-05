Succesproductie '40-45' gaat naar Nederland

De spektakel-musical '40-45' zal binnenkort te zien zijn in Nederland. Studio 100 en de Nederlandse coproducent MediaLane gaan een unieke samenwerking aan om deze grootschalige en grensverleggende voorstelling voor het eerst in het buitenland op te voeren.

Om deze gigantische productie te kunnen huisvesten wordt ook in Nederland een pop-up theater gebouwd op maat van de voorstelling. Dat theater zal gebouwd worden door de bekende Nederlandse mediamagnaat Joop van den Ende. De productie brengt hetzelfde krachtige verhaal dat zich voor deze versie in Nederland zal afspelen. De exacte locatie en premièredatum worden later bekendgemaakt.

Gert Verhulst, topman Studio 100: 'Na het overdonderend succes in Vlaanderen, ben ik bijzonder fier dat we samen met MediaLane, de spektakel-musical '40-45' naar Nederland kunnen brengen. Onder de bezielende leiding van Anja Van Mensel zijn we met deze bijzondere voorstelling op alle vlakken een stapje verder gegaan. Het technische concept, inclusief rijdende tribunes en hoofdtelefoons maken van deze voorstelling een unieke belevenis. We zijn dan ook uitermate enthousiast om deze buitengewone theaterervaring ook in Nederland op het publiek los te laten.'

Hans Bourlon, topman Studio 100: 'Ik ben heel blij dat we deze bijzondere productie buiten de onze eigen landsgrenzen kunnen opvoeren. De komende maanden gaan we opnieuw intensief en creatief aan de slag zodat we ook in Nederland van deze prestigieuze, spectaculaire voorstelling een groot succes kunnen maken. Met MediaLane hebben we daar in elk geval de perfecte partner voor gevonden. Intussen hopen we onze voorstellingen in Puurs snel te kunnen hernemen.'

Joop van den Ende: 'Mijn dochter Iris heeft ruim twee jaar geleden haar eigen bedrijf MediaLane uitgebreid met een afdeling gericht op het theater. Ze heeft prachtige ambities en die steun ik graag. Toen ze in contact kwam met Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100 heb ik haar aangemoedigd om deze megaproductie naar Nederland te halen. Ik deel graag mijn ervaring met mijn dochter. Dat resulteert nu in een bijzondere samenwerking, waarbij ik een groot pop-up theater laat bouwen en MediaLane en Studio 100 in dat nieuwe theater de spektakelmusical '40-45' gaan spelen.'

Iris van den Ende, CEO MediaLane: 'Dat we deze megamusicalproductie samen met Studio 100 naar Nederland brengen, is een ongekend spannende ontwikkeling en een grote volgende stap voor ons. Het is onze eerste musical waarin de Nederlandse geschiedenis het decor vormt, op een bepalend moment waarbij ons land enorm op de proef werd gesteld. Het is een voorrecht dit belangrijke verhaal, dat altijd actueel blijft, aan het Nederlandse publiek te presenteren.'

Studio 100 hoopt intussen dat de voorstellingen van '40-45' in Vlaanderen zo vlug mogelijk hervat kunnen worden van zodra dit mogelijk is.