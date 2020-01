'Stukken van Mensen' goes 2.0 met drie nieuwe experten én nieuwe locatie

'Stukken van Mensen' goes 2.0 met drie nieuwe experten n nieuwe locatie

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In het vijfde seizoen van 'Stukken van Mensen' was de concurrentie nog nooit zo groot, want drie nieuwe experten mengen zich mee in de strijd: veilingmeester Carlo Bonte, antiquair Frank Van Laer en vintage specialist Yves Chung.

Zo azen er dit keer in totaal maar liefst acht experten op dezelfde pronkstukken. En dat doen ze op een gloednieuwe locatie: de indrukwekkende ‘Verbeke Foundation’, één van de grootste privémusea voor hedendaagse kunst in Europa. Samen met de vijf vertrouwde dealers Boris Devis, Bie Baert, Sofie Van de Velde, Patrick van der Vorst en Paul De Grande krijgen zij de kans om de beste, mooiste, leukste of meest exclusieve stuk weg te kapen voor de neus van hun concullega’s.

Welke expert is de rest te slim af? Wie doet er gouden zaken? En wie gaat met lege handen naar huis? Voor de verkopers is slechts één ding van belang: een zo hoog mogelijke prijs onderhandelen. Of het nu een Rolex, een Banksy-schilderij, een beeld van Koons of de jas van Paul Jambers is, niets is te groot of te klein om te verkopen. De experten krijgen ook bezoek van bekend Vlaanderen. Zo ontvangt presentatrice Evy Gruyaert o.a. Erik Van Looy, Eddy Planckaert, Niels Albert en Bieke Ilegems.

De experten

Frank Van Laer

Frank kreeg de liefde voor alles wat antiek is met de paplepel mee van zijn ouders en besliste daarom al snel om er ook zijn beroep van te maken. Hij volgde een opleiding antiek, restauratie en beeldende kunst in Mechelen en ging daarna aan de slag als restaurateur bij Axel Vervoordt. Een paar jaar laten opende hij zijn eigen restauratieatelier in Ekeren. Daar bleef het niet bij: Frank ging immers ook zelf objecten verkopen. In eerste instantie vooral Frans meubilair, maar als snel ook Engelse topstukken die hij zo’n twee keer per week vanuit Engeland liet overkomen. In 1999 kocht hij een prachtig herenhuis in de Leopoldstraat in Antwerpen waar hij zijn zaak oprichtte. 'Antiquiteiten Frank Van Laer' is ondertussen een gevestigde naam in de antiekbusiness.

Frank combineert in zijn zaak heel uiteenlopende stijlen. Zo deinst hij er niet voor terug om 17de- eeuwse meubels te decoreren met spullen uit de jaren '50 en het geheel af te werken met kunst van bijvoorbeeld Charlotte DeCock of Panamarenko. Op die manier slaagt hij erin om antiek in een heel ander daglicht te zetten en laat hij jongere mensen zien dat antiek niet noodzakelijk alleen iets is voor de oudere generatie. Hij presenteert vaak objecten en meubels die ietwat ongewoon of ongebruikelijk zijn en heeft een neus voor alles wat apart en origineel is. Zijn eigenzinnige manier van eclectisch combineren trekt hij ook door in zijn kledingstijl.

Yves Chung

Yves Chung heeft een Chinese vader en een Vlaams-Italiaanse moeder. Zijn bedrijf noemde hij naar zijn moeder: Pellegrini Design. Het ondernemerschap heeft altijd in hem gezeten. Waarschijnlijk zijn dat de Chinese genen van zijn vader. Combineer dat met de goede Italiaanse smaak voor design, dan weet je waar Yves voor staat.

Al van kleins af aan is Yves bezig met ondernemen. Hij begon als jonge snaak met het verkopen van serreglas, nadien legde hij zich toe op tweedehands motors. Maar al snel raakte hij gefascineerd door speciale meubels. Ondertussen is hij al 14 jaar aan de slag als handelaar met als specialiteit vintage design klassiekers. Als echte vintagespecialist behoort hij tot de top van België. Zijn ongedwongen stijl en glimlach krijg je er gratis en voor niets bij.

Yves is een echte selfmade man met een bloeiend bedrijf. Hij koopt zowel in binnen als in het buitenland aan. Zo komen er jaarlijks onder andere heel wat containers uit Amerika, waar veel vintage klassiekers te vinden zijn. Yves heeft klanten en verzamelaars in zijn portefeuille in heel Europa, maar vooral in Nederland. Naast de verkoop richt hij zich ook op de verhuur van speciale stukken voor films en series. Sinds kort focust hij ook op homestaging, waarbij hij moeilijk te verkopen panden mee helpt inrichten om de verkoop te faciliteren. Verder doet Yves ook kantoorinrichting met vintage meubilair om daar zijn eigen touch aan te geven.

Naast vintage stoelen, staat Yves open voor alles wat hij mooi vindt en dat kan zeer uiteenlopend zijn. Zelf verzamelt hij buiten exclusieve meubels, ook oude wagens en motoren, uurwerken en filmmemorabilia.

Carlo Bonte

Carlo Bonte studeerde management in Cambridge, Angers en Utrecht. Op 23-jarige leeftijd leidde hij zijn eerste veiling, waardoor de passie voor kunst en antiek ontstond. Om de nodige internationale kennis en ervaring op te doen, liep de jonge veilingmeester stage bij Christie’s in Londen. Zo kwam hij in contact met Partridge Fine Art, een legendarische galerij in New Bond Street. In korte tijd werkte Bonte zich op tot jongste directeur ooit van deze gevestigde waarde met HRH Princess Michael of Kent als ‘uithangbord’. Zijn eerste deal sloot hij met Irina Abramovich. Hij nam meerdere malen deel aan internationale kunstbeurzen in Londen, Moskou en Palm Beach.

Na 4 jaar keerde Carlo terug naar zijn roots in Brugge. Carlo Bonte Auctions groeide de laatste 10 jaar uit tot een gevestigde waarde in de veilingwereld. Hij specialiseerde zich snel en als eerste in België in Aziatische kunst en bouwde een ruim netwerk uit in China. Ondertussen verhuist ook een groot deel van zijn Europese kunst richting China. Zijn aanbod is heel gevarieerd en kwalitatief.

Het succes van Carlo Bonte Auctions is een hedendaagse professionele aanpak, een efficiënte strategische marketing én een grote online aanwezigheid met als doel transparantie te creëren in de internationale kunstmarkt voor zowel koper als verkoper. Zo kunnen klanten wereldwijd bij hem 'live' meebieden via de grootste online platforms. Zijn klantenbestand bestaat uit private verzamelaars, musea, decorateurs en handelaars, verspreid over de ganse wereld.

Het veilinghuis bevindt zich op minder dan een kilometer van de Grote markt te Brugge, in een pand van 5000 vierkante meter met een ruime privéparking. Zijn team bestaat ondertussen uit een 10-tal mensen, gedreven door hun gezamenlijke passie voor kunst, antiek en design.

Bie Baert

Bie Baert is één van de weinige vrouwen in de antiekbusiness. Deze kleurrijke en charmante persoonlijkheid heeft zich gespecialiseerd in het bijzondere en het bizarre. Ze schuimt voortdurend heel Europa af, op zoek naar die unieke objecten waar haar internationaal klantenbestand naar op zoek is. 25 jaar geleden opende Bie haar eerste boetiek in de Antwerpse antiekwijk. Nu werkt en leeft ze thuis, ergens verborgen in het groen, tussen haar wondere wereld van objecten.

Bie is gespecialiseerd in Europese meubelen uit de 18e, 19e en 20ste eeuw en bijzondere objecten, maar ze staat tegelijkertijd ook erg open om andere en nieuwe horizonten te verkennen. Bie heeft een voorliefde voor voorwerpen die door de tand des tijds zijn aangetast en die niet volmaakt zijn, dingen die een beetje anders zijn en waar een verhaal achter zit. De leeftijd van een object of de prijs is van minder belang. Zolang de objecten haar maar raken. Ze vindt het daarnaast ook spannend om verschillende stijlen te combineren, de uitdaging zit hem erin om de harmonie te vinden.

Boris Devis

Na zijn studies economie en psychologie kwam Boris Devis in contact met een kennis in Rusland die vintage meubelen zocht. Boris stelde zich kandidaat, verdiende flink zijn boterham en besloot om er zijn beroep van te maken. Zo werd Boris, zoals hij het zelf noemt, een antiquair van de 21ste eeuw. Ondertussen is hij met zijn bedrijf GOLDWOOD in 10 jaar tijd uitgegroeid tot de grootste online dealer van België in 20th century design.

In 2019 gooide hij het ook over een andere boeg. Na de oprichting van zijn eigen artist residence 'alfa.brussels' waar heel wat internationale artiesten een platform krijgen, opende hij vorig jaar in Antwerpen op Nieuw Zuid ook een eigen kunstgalerij voor beelden en toegepaste kunst: Everyday Gallery. Waar GOLDWOOD meer historisch belangrijk design zoekt, gaat Everyday Gallery meer op zoek naar de nieuwe generatie radicale kunstenaars die in de nabije toekomst zeer historisch relevant zullen zijn.

Zijn werkveld beperkt zich niet enkel tot België, want zijn klantenbestand bestaat voor het leeuwendeel uit internationale kopers. Hij kan heel wat mensen in de mode en enkele sterren die liever discreet willen blijven tot zijn cliënteel rekenen. Zijn stijl is eerder high-end, iets wat zijn klanten in New York en Los Angeles op dit moment weten te smaken. Boris houdt ook van verrassende vormen. Zowel Avant-garde items als historisch zeldzame klassiekers zijn typische Boris Devis-dingen. Hij houdt van een eclectische mix en heeft een internationaal netwerk van aankopers die items zoeken die in de GOLDWOOD-collectie passen.

Sofie Van de Velde

Sofie is de dochter van de Antwerpse galeristen Ronny en Jessy van de velde, wiens galerij meer dan 45 jaar bestaat. Bij de familie kwamen heel wat kunstenaars over de vloer en veel gesprekken gingen over kunst. Het lag dus voor de hand dat Sofie in de voetsporen van haar ouders zou treden maar dat deed ze in eerste instantie niet. Ze behaalde diverse diploma's in de sociale sector, zoals lerarenopleiding, maatschappelijk assistente, therapeutische opleidingen en behaalde o.a. een master in de onderwijswetenschappen. Ze werkte onder meer als spijbelambtenaar en als coach/therapeut met kansarme jongeren, deed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, en schooluitval .

In 2013 besloot ze dan toch om de stap naar de hedendaagse kunst te zetten en opende ze haar eerste galerij in Antwerpen. Die galerij stelt werk van zowel Belgische kunstenaars - gevestigde waarden zoals Marcel Broodthaers en Guillaume Bijl en ook jonge kunstenaars zoals Charline tyberghein, Bendt Eyckermans, Ilse D’Hollander en Pieter Jennes - als internationale kunstenaars - o.a. Bruce Nauman en Francis Picabia - tentoon, in samenwerking met een netwerk van twintig internationale galerijen. Vorig jaar nam ‘Gallery Sofie Van de Velde’ deel aan een 7-tal Belgische en internationale beurzen.

In mei 2017 opende ze een tweede galerij te Antwerpen. Deze galerij is een sharing project van twee galerijen, op één plek, met een algemeen onthaal waarbij heel wat kennis wordt gedeeld. Het is een en uniek project in Europa en samenwerking is het motto. Verder kreeg ze internationale erkenning op Art Basel waar ze een prestigieuze prijs in de wacht sleepte. Sofie is ook ondervoorzitter van BUP, de vereniging van Belgische kunstgalerijen en van Europa. Sofie is gedreven bezig met haar vak en kan terugvallen op een uitgebreid netwerk.

Patrick van der Vorst

Patrick van der Vorst is een professionele schatter en internationale dealer die recent nog opereerde vanuit Londen. Na zijn studies Rechten trok hij naar de Britse hoofdstad om bij Sotheby’s te gaan werken. Hij werd er vennoot en op zijn 28ste de jongste directeur ooit. Hij werkte uiteindelijk bijna 13 jaar voor het gerenommeerde veilingshuis.

In 2009 richtte Patrick het bedrijf Valuemystuff.com op, een website waarop iedereen objecten online kan laten schatten. Patrick werkte hiervoor samen met zo’n 62 experts die allemaal voor Sotheby’s, Christie’s of Bonhams hadden gewerkt.

Patrick onderhandelde dagelijks op topniveau met Amerikanen, Japanners en goochelde met bedragen waar iedereen van zou beginnen duizelen. Het maakte hem niet uit of een object 500 jaar oud is of 10 jaar. Elk uniek voorwerp kreeg zijn aandacht. Van een gehandtekende voetbal tot het duurste schilderij en alles daartussen, Patrick maakte zich sterk dat hij voor alles een geschikte koper vond.

In oktober 2018 verkocht Patrick zijn website aan een Zweeds concern en in juli van vorig jaar kondigde hij aan dat hij de kunstwereld wilde inruilen voor het priesterschap. Sinds september 2019 volgt hij seminaries aan het Pontifical Beda College in Rome met als plan om binnen vier jaar een parochie in Londen te leiden.

Paul De Grande

Flamboyant, excentriek, volledig self-made, entrepreneur in hart en nieren, enorme bagage, kennis en know-how, charmeur, gevoelsmens, wordt in één adem genoemd met Axel Vervoordt, wordt beschouwd als een krak in de antiekhandel in Vlaanderen en ver over de grenzen, en dat al meer dan 40 jaar. Dat is Paul De Grande. Zijn Specialiteit? Objecten en meubilair uit de 16-19de eeuw, maar zijn natuurlijke interesse en kennis reiken veel verder dan dat.

Begin jaren '70 kocht Paul het kasteel in Snellegem en wordt zo, op zijn 24ste, de jongste kasteelheer van België en De Grande-antiek verhuist van een winkeltje in Adegem naar het kasteel. In 2018 opende hij ook een nieuwe zaak in Zeebrugge: Doks.

Paul De Grande is een autoriteit, een wandelende encyclopedie, bruisend van energie en altijd op zoek naar nieuwe dingen. Hij ruikt en voelt wanneer hij een stuk moet kopen.

'Stukken van Mensen', vanaf woensdag 29 januari om 21.35 uur op VIER.