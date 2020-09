Studio Brussel steekt Belgische livesector hart onder de riem met #ikluisterbelgisch clubtour

Dit najaar trekt Studio Brussel 12 zondagen op rij langs Belgische concertzalen en clubs met de #ikluisterbelgisch clubtour.

Rik De Bruycker trekt het land door om de noodlijdende muzieksector een stem te geven. Om die sector te steunen lanceerde Studio Brussel in april al #ikluisterbelgisch. Op radio ging het uitgebreid over de gevolgen van de coronacrisis voor de muzieksector, en via de nieuwe digitale stream #ikluisterbelgisch horen luisteraars altijd en overal de beste nieuwe Belgische muziek.

Nu dit najaar de concertzalen nog grotendeels leeg blijven, wil Studio Brussel de sector extra onder de aandacht brengen. Die aandacht is broodnodig, vertelt Mike Naert van LIVE2020, het solidariteitsfonds voor de Belgische livemuziek:

Mike Naert: 'De #ikluisterbelgisch clubtour is een gedroomd platform om aan de Studio Brussel-luisteraars de problematiek van ons Belgisch livecircuit uit te leggen. We hebben de steun nodig van elke concert- en festivalganger als we na de coronacrisis nog een livecircuit willen hebben. Studio Brussel-luisteraars vormen het hart van ons normale publiek. Het zal deugd doen om hen te betrekken in het zoeken naar een duurzame oplossing voor de heel zwaar getroffen muzieksector.'

Luc Nowé, directeur van VI.BE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector onderschrijft dat: '#ikluisterbelgisch is een belangrijk platform van Studio Brussel om de clubs, muzikanten en sector in deze bizarre tijden de nodige support te geven. We want more!'

Marc Steens van ClubCircuit benadrukt de rol van de livesector in het muzieklandschap: 'Clubs zijn plekken waar muzikaal talent zijn eerste speelkans krijgt. Ze zijn een belangrijke voedingsbodem voor Belgische bands en artiesten. Zeker nu deze door de coronacrisis maar op beperkte schaal concerten kunnen organiseren, verdienen ze alle steun. Er gaat nog altijd niets boven de ervaring van een subliem liveconcert. We mogen trots zijn op ons rijke concertlandschap.'

De clubtour start nu zondag 6 september in De Casino in Sint-Niklaas, en trekt dan langs de belangrijkste concertzalen en clubs van Vlaanderen en Brussel om op zondag 29 november te eindigen in de AB.

Studio Brussel-presentator Rik De Bruycker heeft er zin in: 'Dat gaat verdikke deugd doen om opnieuw in een concertzaal te staan! En om daar dan ook nog eens jonge Belgische artiesten te kunnen uitnodigen, is al helemaal geweldig! Zondag wordt weer een hoogdag, vol nieuwe Belgische ontdekkingen.'

#ikluisterbelgisch clubtour:

Zondag 6 september: De Casino — Sint-Niklaas

Zondag 13 september: Fuse — Brussel

Zondag 20 september: De Zwerver — Leffinge

Zondag 27 september: Muziekodroom — Hasselt

Zondag 4 oktober: Trix — Antwerpen

Zondag 11 oktober: Kompass — Gent

Zondag 25 oktober: Het Depot — Leuven

Zondag 1 november: Botanique — Brussel

Zondag 8 november: Cactus Club — Brugge

Zondag 15 november: Democrazy & Vooruit — Gent

Zondag 22 november: Wilde Westen — Kortrijk

Zondag 29 november: AB — Brussel

'#ikluisterbelgisch clubtour', vanaf zondag 6 september van 17.00 tot 19.00 uur op Studio Brussel.