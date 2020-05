Studio Brussel organiseert tweede interactieve online concertavond met Belgische artiesten

Onder het mom 'Als de luisteraars niet naar een concert kunnen, brengt Studio Brussel het concert naar de luisteraars' organiseerde Studio Brussel op vrijdag 24 april voor het eerst #ikluisterbelgisch Live.

Het concept? Een unieke online concertavond met exclusieve live optredens van Belgische artiesten. Onder meer Selah Sue, Blackwave, Netsky en Brihang passeerden de revue.

Na het succes van de eerste editie, waarbij in totaal bijna 200 000 kijkers de concertavond interactief meevolgden, kondigt Studio Brussel vandaag een tweede avond aan. Volgende week vrijdag 15 mei organiseert de muziekzender opnieuw een online concertavond waarop een hoop Belgische artiesten live spelen vanuit hun eigen woonkamer, slaapkamer, tuinhuis of keuken. Meekijkers maken bovendien kans om in de 'golden circle' terecht te komen, want tijdens het programma kan iedereen interactief meedoen. Zo dansten heel wat kijkers én Studio Brussel-presentatoren vorige keer in beeld mee op muziek van Yong Yello, Glints, Compact Disk Dummies en vele anderen.

De line-up van de tweede editie wordt aanstaande maandag 11 mei bekendgemaakt. Meekijken en -luisteren kan op vrijdag 15 mei vanaf 20.30 uur op de Facebook-pagina van Studio Brussel.

Herbekijk alle hoogtepunten van de eerste #ikluisterbelgisch Live op VRT NU.

Eind maart lanceerde Studio Brussel de hashtag #ikluisterbelgisch om de vaderlandse muziekscene een hart onder de riem te steken. De radiozender startte onder meer een radioprogramma met nieuwe Belgische muziek en een nieuwe digitale stream #ikluisterbelgisch, waar luisteraars non-stop naar muziek van eigen bodem kunnen luisteren.

#ikluisterbelgisch Live, vrijdag 15 mei om 20.30 uur op de Facebook-pagina van Studio Brussel.