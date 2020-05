Studio Brussel lanceert twee nieuwe digitale muziekstreams 'Hooray' en 'Bruut'

Studio Brussel lanceert vandaag twee nieuwe digitale muziekstreams. Met 'Hooray' en 'Bruut' kunnen luisteraars vanaf vandaag non-stop hiphop of stevige gitaren ontdekken en beluisteren via twee nieuwe digitale streams.

'Hooray' en 'Bruut' vervolledigen het streamingaanbod van de muziekzender waar ook De Tijdloze en #ikluisterbelgisch al deel van uitmaken.

'Hooray'

'Hooray' is al langer hét hiphopmerk van Studio Brussel. Zo was er afgelopen donderdag nog de 'Hooray 100', de lijst met de 100 beste hiphopnummers volgens de Studio Brussel-luisteraars. Met de 'Hooray'-muziekstream voorziet de zender nu ook in non-stop puur de beste hiphop. Met 'Hooray' kunnen jong en oud non-stop zowel legendarische als nieuwe hiphop tracks ontdekken en beluisteren. Van Denzel Curry, Blue Same over A$AP, Future, Kendrick en Stormzy.

'Bruut'

'Bruut' is de non-stop stream die je op elk moment van de dag de energieboost kan geven die je nodig hebt. Hét Studio Brussel-keurmerk voor stevige, rauwe gitaren. Van Stake, The Chats, Ramones over QOTSA, Idles en Mastodon... 'Bruut' is de shot power die je soms nodig hebt, altijd en overal beschikbaar.

25 jaar Graspop in 'Bruut'

Wie stevige gitaren zegt, denkt ook aan Graspop Metal Meeting. Het festival blaast in juni maar liefst 25 kaarsjes uit en ook Studio Brussel viert mee. Het weekend van 20 juni staat 'Bruut' een weekend lang in het teken van 25 jaar Graspop.

On air

Ook in het reguliere radioschema krijgen 'Bruut' en 'Hooray' een plaats. Op zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur horen luisteraars telkens een selectie van 'Bruut'. Genieten van 'Hooray' kan van maandag tot en met donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur, op Studio Brussel.

Iedereen kan voor 'Hooray' en 'Bruut' terecht via stubru.be of de app van Studio Brussel.