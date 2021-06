Studio 100 plant extra Rewind Party in Sportpaleis!

Naar aanleiding van zijn 25 jarig bestaan kondigde Studio 100 gisteren de Rewind Party in het Sportpaleis aan. Er heerst een ware stormloop op de tickets. Op nauwelijks enkele uren tijd was de Rewind Party van Studio 100 volledig uitverkocht en registreerden al duizenden gegadigden zich op een wachtlijst.

Om te kunnen voldoen aan de bijzonder grote vraag naar tickets last Studio 100 een tweede editie in op zondag 5 december. Vlaanderen zit te wachten op een stevig feestje; zoveel is duidelijk!

De Studio 100 Rewind Party is een DJ-party voor Studio 100 fans van het eerste uur mét een uniek optreden van Spring. Het was Jelle Cleymans van de jeugdserie ‘Spring’ die het evenement gisterenavond vol enthousiasme aankondigde. Dat enthousiasme vertaalde zich meteen in een rush op tickets voor deze nostalgische party. Studio 100 besliste dan ook meteen een volgende party in verkoop te zetten.

De tweede Rewind Party van Studio 100 zal plaatsvinden op zondag 5 december 2021. Tickets & info via Studio100.com!