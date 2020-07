Studio 100 pakt uit met stevige stemmencast voor '100% Wolf'

Foto: © Studio 100 2020

De Studio 100 familie werd eind juni uitgebreid met een nieuw merk: '100% Wolf'. De eerste animatiefilm van '100% Wolf' zal op 28 oktober verschijnen in de bioscoop in samenwerking met Kinepolis Film Distribution (KFD).

Nu lanceert Studio 100 ook de stemmencast en geeft een eerste inkijk in de nieuwe animatiefilm die draait rond een roze poedel die hoopt om een weerwolf te worden...

Stemmencast met Philippe Geubels

Studio 100 pakt uit met een stevige stemmencast. Onder meer Phillippe Geubels, Lennart Lemmens & Manou Kersting lenen hun stemmen aan de hoofdpersonages uit de film.

Lennart Lemmens, bekend uit 'Campus 12' en 'Thuis', vertolkt de stem van het hoofdpersonage Freddy. Hij herkent heel wat van zichzelf in Freddy: 'Ik denk dat er veel gelijkenissen zijn tussen mij en Freddy: we zijn allebei erg onhandig, maar ook enorm ambitieus. '100% Wolf' is een topfilm. Het is een spannend verhaal met grappige personages, leuke muziek en lekker veel mysterie.'

Philippe Geubels zorgt voor de extra komische noot, en neemt de stem van 'Cripp' voor zijn rekening. 'Ik vind stem acteren enorm leuk, omdat je dan eens helemaal iemand anders kan zijn.'

Manou Kersting: 'Ik vind de film erg goed. Hij is mooi gemaakt, grappig en spannend. Dubbings zijn heel fijn, omdat je heel veel kleur kan geven aan iets. Je geeft een extra dementie aan de personages en dat is echt magisch.'

Daarnaast maken ook Nina Rey, Walter Baele, en vele anderen deel uit van de stemmencast.

De trailer van '100% Wolf' maakt al meteen duidelijk dat het humoristisch, innemend verhaal rond de roze pluizenbol menig kinderhart zal veroveren. Want terwijl Freddy tijdens zijn hilarische avonturen wil bewijzen dat hij 100 % een wolf is, blijkt dat hij ondanks zijn roze, ontplofte kapsel, misschien niet 100% wolf is… maar wel 100% held.

'100% Wolf' is vanaf 28 oktober te zien in de Belgische bioscopen en wordt verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).