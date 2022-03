StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier maakt podcastdebuut met 'Hey Paul'

Wat gebeurt er in je lijf als je fan wordt? Wat maakt Paul McCartney de grootste muziekheld van onze tijd? Hoe dicht kan je geraken bij Sir Paul himself? En how do you let it be?

De antwoorden op die vragen ontdek je in 'Hey Paul', de nieuwste podcast van Studio Brussel en eerste podcast van Michèle Cuvelier. In 'Hey Paul' pakt Michèle haar grootste held en zijn muziek vast om te leren loslaten. Het resultaat is een queeste die leidt naar de schoonheid en schaduwzijde van fanschap, je eigen hormonenwinkel en een donker hoekje van Michèles verleden.

'Hey Paul'

In 'Hey Paul' wil Michèle een levensbelangrijke vraag stellen aan Macca, haar idool. Die queeste waaiert breder uit dan ze kon vermoeden en leidt haar naar de creepy kant van fanschap, muziek als troost en haar eigen verleden. De vijfdelige reeks is doorspekt met Beatlemelodieën en de stemmen van onder meer Joost Zweegers (Novastar), Koen Wauters (Clouseau), Charlotte de Witte, Johannes Genard (School Is Cool) en Adam Granduciel (The War On Drugs).

Aflevering 1 — De vraag

Michèle schetst hoe haar Beatle-fascinatie ontstond, legt uit waarom ze de vraag 'How do you let it be?' wil stellen aan Paul McCartney en zet haar eerste stappen richting een ontmoeting.

Aflevering 2 — De held

Om mee warm te lopen voor een gesprek met Paul, ontdek je wat McCartney zo'n grote held maakt. Met medefans Evert Venema, Ronald Verhaegen, Vincent Byloo, Joost Zweegers en Johannes Genard schildert Michèle het portret van zijn fabelachtige kunde.

Aflevering 3 — De fans

De zoektocht dendert onverminderd voort en leidt tot een bijzondere avond in een Italiaans restaurant. Michèle zoomt in op (creepy) fanschap met Koen Wauters en Charlotte de Witte en je leert welk mechaniekje ervoor zorgt dat je überhaupt fan kan worden.

Aflevering 4 — Het nummer

Het nummer waar het om draait, 'Let It Be', ligt onder het vergrootglas. De volgende etappe van de queeste leidt naar het buitenland, maar we trekken eerst naar het verleden van Michèle in een kwetsbaar en persoonlijk gesprek.

Aflevering 5 — Het antwoord

Je ontdekt of Paul Michèles vraag beantwoordt en de indrukwekkende 14-jarige Fien maakt haar opwachting.

Over Michèle Cuvelier

Michèle Cuvelier (1992) groeide op in West-Vlaanderen, studeerde in Antwerpen en woont nu in Brussel. Ze maakt in 2015 haar radiodebuut op Studio Brussel met het muziekprogramma 'Zender'. Van 2019 tot 2021 presenteert ze het ochtendblok op Studio Brussel. Sinds september 2021 opent ze elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur haar 'Fanclub' op Studio Brussel. In 2018 presenteerde ze samen met Eva De Roo en Otto-Jan Ham De Warmste Week van Music For Life. 'Hey Paul' is haar eerste eigen podcastreeks.

'Hey Paul', luister vanaf nu in de StuBru-app, de VRT NU-app en via stubru.be.