Stubru-presentator Joris Brys is besmet met corona

Foto: Studio Brussel - © VRT 2019

Eén van de met corona besmette Studio Brussel-medewerkers is Joris Brys. Dat heeft hij zelf op de radio bekend gemaakt. Hij zal er voorlopig dus even niet meer te horen zijn.

Zondag werd besloten om heel Studio Brussel in quarantaine te plaatsen nadat er twee bevestigde coronabesmettingen waren opgedoken. Wie er besmet was, werd in eerste instantie niet bekend gemaakt. Maar presentator Joris Brys heeft nu zelf gezegd dat hij een van de medewerkers is bij wie corona werd vastgesteld. Hij verdwijnt dus even van de radio.

'Ik heb het gehad en het is geen pretje, ik roep iedereen op om niet te los te worden en mondmaskers te blijven dragen en afstand te houden', vertelde hij.

Brys is ook een van de presentatoren van 'Sports Late Night' op VIER. Ook daar verdwijnt hij dus eventjes uit beeld.

LEES OOK: Studio Brussel in volledige quarantaine na coronabesmettingen: dit zijn de gevolgen!

De komende tijd zijn enkel Michèle Cuvelier in de ochtend en Fien Germijns, in de avondspits, te horen op Studio Brussel. Voor de rest van de dag is er non-stop muziek te horen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!