Strijd in 'BEAT VTM' barst los vanaf 27 januari - VIDEO

100 dagen geleden beten 8 bekende Vlamingen en hun onbekende uitdagers zich vast in een discipline die ze geen van beiden kenden. Vanaf maandag 27 januari 2020 barst de grootste strijd tussen team Vlaanderen en team VTM helemaal los.

Koen Wauters, Natalia, Kürt Rogiers, Guga Baúl, Julie Van den Steen, Mathias Coppens, Freek Braeckman en Olga Leyers staan oog in oog met hun uitdager en zijn klaar voor het ultieme duel. Het resultaat van die spannende strijd wordt onthuld in 'BEAT VTM'.

Dat het er stevig aan toe zal gaan, is nu al te zien op de eerste beelden die zijn vrijgegeven:

Het startschot van 'BEAT VTM' werd in september vorig jaar gegeven met een kick-off aflevering waarin de kaarten werden verdeeld. De prijs voor de meest fysieke uitdaging ging toen naar Guga Baúl, die zich noodgedwongen moest vastbijten in het olieworstelen. Guga trapt 'BEAT VTM' op maandag 27 januari af en komt in de eerste aflevering lijnrecht tegenover zijn uitdager Sander (28) uit Bilzen te staan. Dat duel belooft nu al spectaculaire beelden op te leveren. De twee moeten immers, volgens de traditie van de sport, volledig ingesmeerd in olijfolie tegen elkaar worstelen. Een glibberige en bij momenten zelfs érg intieme bedoening… Wie triomfeert? En wie wordt afgetroefd?

Ook de andere VTM-gezichten beten zich de voorbije 100 dagen vast in dat ene duel tegen hun onbekende tegenstander. En daarvoor moest alles wijken. Sommigen overwonnen hun angsten 30 m onder de zeespiegel, anderen in een wiebelende torenkraan van 97 m hoog. Wie welk duel naar zich toe weet te trekken, wordt de komende weken duidelijk in 'BEAT VTM'.

LEES OOK: Deze duels gaan de VTM-gezichten aan in 'Beat VTM'

- Guga Baúl vs Sander (28, Bilzen): olieworstelen

- Kürt Rogiers vs Kim (47, Tielrode): dameskapper worden

- Julie Van den Steen vs Sara (26, Deinze): apneuduiken

- Mathias Coppens vs Geert (29, Maasmechelen): torenkraan besturen

- Olga Leyers vs Margaux (26, Menen): cheerleaden

- Freek Braeckman vs Sam (42, Brecht): dernyfietsen

- Natalia vs Piet (61, Kruisem): trickshots

- Koen Wauters vs Thomas (29, Kessel-Lo): mission impossible

'BEAT VTM', vanaf 27 januari op VTM.



