Streamz, nieuw streamingplatform van DPG Media en Telenet, start op 14 september

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

Streamz is een unieke streamingservice van DPG Media en Telenet die de strafste lokale fictiereeksen van VTM, VIER en Eén verzamelt en aanvult met een top internationaal aanbod van o.a. HBO, een uitgebreide kidszone, films en docu's.

Dit najaar al meteen 11 exclusieve previews en Streamz Originals: 'De Bende van Jan de Lichte', 'Fair Trade', 'Mijn Slechtste Beste Vriendin', 'Black-out', 'Cheyenne et Lola', 'Free Love Paradise', 'Niets Te Melden', 'Cold Courage', 'Baantjer', 'D5R' en een docureeks over 'Dimitri Vegas & Like Mike'.

Voor iedereen beschikbaar vanaf maandag 14 september 2020 voor €11,95/maand voor 4 gelijktijdige HD-streams, met gratis testperiode van 2 weken

Via nieuwe Streamz tv-app of via digitale TV van Telenet. Play-klanten worden automatisch Streamz

Op maandag 14 september 2020 schiet Streamz echt uit de startblokken. Vanaf die dag kan iedereen op het nieuwe streamingplatform van Telenet en DPG Media terecht voor een uitgebreid aanbod van zowel nieuwe Vlaamse series als klassiekers van eigen bodem, docu’s, een kidszone en de strafste internationale films en reeksen, goed voor meer dan 1000 titels bij de start. Dat werd vandaag bekendgemaakt door John Porter (CEO Telenet), Kris Vervaet (CEO DPG Media België) en Peter Vindevogel (CEO Streamz) tijdens een perslancering waar ook heel wat regisseurs en acteurs bij waren. CEO van VRT Frederik Delaplace bevestigde vandaag dat VRT ook premium titels in preview en cataloguscontent zal aanbieden aan Streamz.

Streamz is vanaf 14 september voor iedereen beschikbaar via de Streamz-app en via Streamz.be. Voor €11,95 per maand kunnen abonnees op 4 schermen tegelijkertijd in HD kijken. Er is een gratis testperiode van 2 weken. Telenet-klanten kunnen Streamz ook bekijken via hun digitale televisie. Alle Telenet Play-klanten worden automatisch overgezet naar dit nieuwe aanbod.

Het televisielandschap veranderde de afgelopen jaren enorm. Naast klassieke lineaire televisie wordt streaming en ‘on demand’ tv kijken steeds populairder. Vanaf maandag 14 september 2020 biedt Streamz een uniek lokaal aanbod, naast dat van de grote internationale spelers. Streamz bundelt voor het eerst voor iedereen de beste series van DPG Media, SBS/Woestijnvis en VRT en zorgt ervoor dat de kijker als eerste toegang krijgt tot heel wat nieuwe reeksen. Daarnaast zal Streamz ook zelf investeren in eigen reeksen: Streamz Originals. Dat aanbod wordt aangevuld met films en exclusieve internationale reeksen, waaronder alles van HBO.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België en voorzitter Raad van Bestuur Streamz: 'Dit is een mijlpaal in de Vlaamse mediageschiedenis. Vlaanderen heeft nu wat het verdient: een eigen streamingservice. Dit is wat we nodig hebben om de toekomst van het mooie Vlaamse medialandschap te vrijwaren. Dit is ook wat de Vlaamse kijkers van ons verwachten. Zij willen dat we hen volgen in hun veranderend kijkgedrag. We hebben doorgezet, we zijn blijven geloven in onze droom. We zijn dan ook zeer blij om, samen met onze partner Telenet, van onze droom een realiteit te maken. Vanaf maandag 14 september is het zover. Dan is Streamz er echt.'

John Porter, CEO Telenet: 'Ik ben enorm blij en trots dat we dit platform samen met DPG Media lanceren. Dit is de grootste stap voor Vlaamse televisie sinds de lancering van digitale televisie. In deze nieuwe manieren van televisiekijken is samenwerken cruciaal: zo kunnen we de kijker een relevant aanbod voorstellen op een top notch platform, ‘an offer they can’t refuse’. Ik geloof dat we met onze Vlaamse content absoluut het verschil kunnen maken. Kijkers zijn verknocht aan lokale programma’s, films en series. Met Streamz bundelen we het beste van dit alles en vullen we aan met internationale toppers. Met dit lokale platform zorgen we ook voor zuurstof voor de lokale productiesector. Local content is king, en met Streamz zorgen we ervoor dat dit absoluut zo blijft.'

Elke maand een nieuwe exclusieve lokale titel

Streamz doet een straffe openingszet en zorgt dit najaar meteen voor een exclusieve toegang tot 11 gloednieuwe lokale titels en Originals. Het gaat over previews van 'De Bende Van Jan De Lichte' (VTM), 'Fair Trade' (VTM), 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' (VIER), 'Black-out' (Eén), 'Cheyenne et Lola' (Eén), 'Free Love Paradise' (VTM 2) en Streamz Originals 'Niets Te Melden', 'Cold Courage', 'Baantjer,' 'D5R' en een docureeks van Eric Goens over Dimitri Vegas & Like Mike. Ook 'Albatros' (Canvas) en 'Justice for All' (VIER), reeksen die nu al in Play als preview beschikbaar waren, zullen ook op Streamz te zien zijn.

Het lokale aanbod wordt verder aangevuld met een grote catalogus van titels van DPG Media, SBS en VRT zoals 'Safety First', 'Studio Tarara', 'Amigo’s', 'Callboys', 'Geub', 'FC De Kampioenen', 'De Dag', 'De Ronde' en 'Eigen Kweek'. Bij het uitgebreide internationale aanbod horen onder andere titels van Universal, Showtime, ViacomCBS en alle titels van HBO. De volgende series verschijnen alvast dit najaar: 'Love Life' met Anna Kendrick, 'The Third Day' met Jude Law en 'The Undoing' van de makers van 'Big Little Lies'.

Peter Vindevogel, CEO Streamz: 'Met Streamz willen we de kijker een aanbod bieden dat nergens anders te vinden is. We willen ervoor zorgen dat iedereen in Vlaanderen ons product kent als dé lokale streamingdienst. We slaan de handen in elkaar om herkenbare verhalen van hier te brengen, die zo straf zijn dat ze de wereld kunnen veroveren. En we combineren dat met straffe internationale verhalen, die Vlaanderen kunnen veroveren. We streven ernaar om gemiddeld elke maand een nieuwe exclusieve lokale titel te kunnen brengen. Uiteraard willen we Streamz laten groeien de komende maanden en jaren. We vertrekken met een gezonde klantenbasis van meer dan 400.000 gezinnen. Onderzoek in de lokale en internationale markt wijst uit dat een dergelijk lokale streamingdienst naast de gekende grote internationale spelers, absoluut groeipotentieel heeft.'

Samenwerking met VRT

Vandaag werd bekendgemaakt dat VRT heel wat titels - zowel in preview als in catalogus - zal aanbieden aan Streamz. Voor dit najaar staan alvast de gloednieuwe Eén-reeksen 'Black-out' en 'Cheyenne et Lola' op het programma. Ook de Canvas-reeks 'Albatros', dat nu in preview op Play staat, zal te bekijken zijn op Streamz. Daarnaast biedt VRT heel wat catalogusreeksen aan zoals 'Geub', 'FC De Kampioenen', 'Eigen Kweek', 'De Ridder', 'De Parelvissers', 'Het Eiland', 'In De Gloria' en 'De Ronde'.

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: 'We zijn blij dat we mee onze schouders kunnen zetten onder Streamz, waarmee we samen een Vlaams antwoord bieden op het veranderde kijkgedrag. Daarom brengen we enkele prestigieuze, nieuwe fictiereeksen in, bovenop de uitgebreide VRT-catalogus met maar liefst 1.500 afleveringen van geliefde titels. Stuk voor stuk Vlaamse producties, waardoor Streamz zich zal kunnen onderscheiden. Zeer aantrekkelijk dus voor de abonnee, tegelijk stromen er ook nieuwe inkomsten naar de Vlaamse producenten. Opdracht geslaagd.'

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle ondersteunt dit initiatief: 'Dit is een historisch moment voor de Vlaamse media- en productiesector. In een steeds sneller veranderende digitale en internationale mediacontext moeten de Vlaamse mediabedrijven de handen in elkaar slaan. Met Streamz komt er een krachtig platform waar wordt ingezet op lokale kwalitatieve content. Dit kan alleen maar meer goede fictie opleveren voor de Vlaamse kijker.'

Ook uitgebreid aanbod voor kids en tieners

Streamz bevat een aparte kidszone waar kinderen veilig naar kindertitels kunnen kijken. Ze vinden daar een uitgebreide selectie van bekende titels en gezichten als 'Puss in Boots', 'Shrek', 'Kung Fu Panda', 'Madagascar', 'Peppa Pig' en 'Paw Patrol', en heel wat Ketnet-reeksen zoals 'Olly Wannabe', 'Helden' en 'De Regel van 3S'. Ook voor tieners zitten er series op maat in het aanbod zoals het gloednieuwe seizoen van 'D5R' en 'wtFOCK', net als titels van Tagmag en Blackpills.

300 extra films per jaar met Streamz+

Naast Streamz, is er voor de cinefiel Streamz+. Bovenop het uitgebreide aanbod van Streamz, komt er een grote filmcatalogus bij: maar liefst 300 extra recente films zullen er per jaar op het platform komen. Zo zullen vanaf mid september onder andere kaskrakers als 'Jumanji: The Next Level', 'Harriet', '1917' en 'Les Misérables' te zien zijn. Streamz+ kost maandelijks €19,95.

Hoe streamen met Streamz: altijd 4 gelijktijdige streams in HD

Streamz is beschikbaar voor iedereen in Vlaanderen via de Streamz-app en website Streamz.be op alle toestellen (smartphone, tablet, laptop, smart tv, chromecast en Apple TV). De klant sluit een maandabonnement af voor €11,95 voor Streamz en €19,95 voor Streamz+. Elk abonnement geeft toegang tot 4 gelijktijdige streams in HD en per abonnement kunnen er 5 kijkprofielen aangemaakt worden, waaronder een specifiek profiel voor kids. Zo kan iedereen in het gezin genieten van een gepersonaliseerde Streamz-ervaring. Streamz heeft een slimme recommendatiefunctie, die gebaseerd is op het technologisch hoogstaand platform van VTM GO. Hierdoor worden titels aanbevolen op basis van wat er eerder bekeken werd en heeft dus iedereen zijn eigen ‘unieke’ Streamz. Je kan ook downloaden en offline bekijken.

Play, Play More en VTM GO

Alle Telenet-Play en YUGO All In-klanten worden automatisch overgezet naar het nieuwe aanbod van Streamz. Andere Telenet-klanten kunnen kiezen of ze een afzonderlijk abonnement nemen op Streamz en de titels bekijken via de Streamz-app en website. Of ze kunnen hun Streamz-abonnement linken aan hun Telenet-diensten, waardoor alle titels ook te bekijken zijn via hun digitale televisie en via de Yelo- of Telenet TV app. Hierdoor krijgen ze ook 7 dagen Terugkijk TV. Play More klanten behouden hun Play More pakket. Dit omvat alles van Streamz+, met daarbovenop nog een twintigtal extra themakanalen zoals National Geographic Wild, Discovery World, Boomerang, Nick Toons, muziekzenders en de lineaire Play More-kanalen. Alle klanten ontvangen nog een persoonlijke communicatie met alle info.

VTM GO, het gratis online videoplatform van DPG Media, blijft bestaan in zijn huidige vorm. Waar Streamz een volwaardig betalend video on demand-platform is, blijft VTM GO een gratis catch-up platform waar iedereen alle programma’s van VTM, VTM 2, VTM 3 en VTM 4 live kan kijken of kan herbekijken, aangevuld met enkele exclusieve VTM GO titels, die een verlengde zijn van VTM-programma’s.



