Streamz lost nieuwe trailer van Steven Soderberghs misdaadfilm 'No Sudden Move'

De nieuwe film van Oscar winnaar Steven Soderbergh ('Ocean's Eleven') speelt zich af in het Detroit van 1954 en volgt een groep kleine criminelen die onder mysterieuze omstandigheden bij elkaar gebracht worden.

Ze worden ingehuurd om een document te stelen, een simpele taak die volledig fout afloopt. De groep moet samenwerken om te ontdekken wat er echt aan de hand is.

Don Cheadle ('Black Monday') leidt een geweldige sterrencast in de nieuwe HBO Max film in een regie van Steven Soderbergh en geschreven door Ed Solomon ('Men In Black'). We zien in de spannende trailer onder andere Benicio Del Toro ('Sicario'), David Harbour ('Stranger Things'), Jon Hamm ('Mad Men'), Brendan Fraser ('The Mummy'), Kieran Culkin ('Succession'), Julia Fox ('Uncut Gems') en Ray Liotta ('Goodfellas').

De opnames van 'No Sudden Move' waren gepland om vorig jaar in maart 2020 te starten, net voor de globale pandemie toesloeg. Maar de regisseur bleef volharden en draaide opnieuw in september 2020 in 'The Motor City' onder strikte COVID-19 maatregelen. Soderbergh's laatste film 'Let Them All Talk', een meeslepend drama met Meryl Streep, is ook op Streamz beschikbaar.