Streamz & TAGMAG pakken uit met seizoen 3 van 'Tagmansion'

Foto: © Streamz 2021

In het 3de seizoen van 'Tagmansion' volgen we vier bevriende duo's die een week samenwonen aan de kust van de Côte d'Azur in Frankrijk. Tijdens hun verblijf in Saint-Tropez krijgen ze dagelijks opdrachten van 'Tagmansion' host Jamie-Lee Six.