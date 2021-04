Streamz brengt topfictie van HBO Max vanaf 10 mei naar Vlaanderen

Het Vlaamse streamingplatform Streamz breidt zijn samenwerking met HBO uit en zal vanaf maandag 10 mei 2021 naast series en films van HBO ook nieuwe titels van HBO Max aanbieden aan zijn abonnees.

Door de samenwerking krijgt de Vlaming nu ook toegang tot nieuwe, exclusieve Amerikaanse topreeksen zoals de prestigieuze sci-fi reeks 'Raised by Wolves' en het volgende hoofdstuk van 'Sex and the City: And Just Like That'. Ook een selectie van HBO Max-films wordt beschikbaar voor Streamz-abonnees. Naast internationale series en films, lanceert Streamz binnenkort met 'F*** you very very much' met Frances Lefebure en 'Storm Lara' met Ella Leyers nieuwe topfictie van eigen bodem. Ook de samenwerking met het Nederlandse Videoland wordt versterkt. 'Dit is een belangrijke mijlpaal voor ons', zegt Peter Vindevogel, CEO van Streamz.

Sinds de lancering in september 2020 bood Streamz al een honderdtal internationale reeksen en films aan, onder meer dankzij een samenwerking met het Amerikaanse HBO. Nu breidt het Vlaamse streamingplatform zijn HBO-bibliotheek uit met de originele reeksen van HBO Max. Hierdoor krijgen Streamz-abonnees vanaf maandag 10 mei 2021 toegang tot nieuwe Amerikaanse fictiereeksen, zoals 'Raised by Wolves' (van Ridley Scott), 'The Flight Attendant' (met in de hoofdrol Kaley Cuoco, bekend als Penny in 'The Big Bang Theory'), het langverwachte volgende hoofdstuk van 'Sex and the City' ('And Just Like That'), de reboot van 'Gossip Girl', en de special van 'The Fresh Prince of Bel-Air'. Ook heel wat films van HBO Max, waaronder de romantische komedie 'Locked Down' met Anne Hathaway, 'Let Them All Talk' met Meryl Streep, het geroemde 'Zack Snyder's Justice League' en verschillende exclusieve docu films, komen op het platform.

'Het is voor de tv- en film fans in Vlaanderen erg goed nieuws dat we ons HBO-aanbod verder uitbreiden met nieuwe Amerikaanse topseries en -films van HBO Max. Ook voor Streamz is de samenwerking met HBO belangrijk: naast onze focus op lokale fictie, kunnen we hierdoor nog meer internationale reeksen en films aanbieden. Amper acht maanden na de lancering van Streamz is de uitbreiding een belangrijke mijlpaal in ons verhaal', zegt Peter Vindevogel, CEO van Streamz.

Ook nieuwe Vlaamse titels 'Storm Lara' met Ella Leyers en 'F*** you very very much' met Frances Lefebure binnenkort op Streamz

Naast de topreeksen van HBO Max laat Streamz de komende maanden ook een aantal nieuwe Vlaamse reeksen in preview en 'Streamz Originals' los op de Vlaming. Blikvangers zijn daarbij 'Storm Lara' (Streamz Original met Ella Leyers in de hoofdrol), 'F*** you very very much' (Streamz Original met Frances Lefebure in de hoofdrol), 'Glad Ijs' (VTM-preview met Lucas Van den Eynde in de hoofdrol) en 'The Window' (een internationale coproductie met Lynn Van Royen).

Over de landsgrenzen heen: Streamz zet samenwerking met Nederlandse Videoland verder

Streamz zet ook de samenwerking met de Nederlandse streamingdienst Videoland verder. Daardoor kunnen Streamz-abonnees nu al genieten van alle seizoenen van de succesvolle reeks 'Meisje van Plezier' en het eerste seizoen van 'Mocro Maffia'. Streamz komt in de volgende weken en maanden ook met seizoen 2 en 3 van 'Mocro Maffia'. Sinds afgelopen maand is ook 'Gewoon Boef', de docureeks over de befaamde Nederlandse rapper, al op Streamz te zien. Er is ook nog een nieuwe docureeks met Videoland in de maak.

'We onderscheiden ons met Streamz door het sterke aanbod aan Vlaamse series, die in eigen land gemaakt worden door al dat straf talent dat hier rondloopt en dat we heel graag ondersteunen. We blijven daarom verder investeren in eigen 'Streamz Original' reeksen, films en docu’s, aangevuld met de previews van Vlaamse topreeksen van SBS, DPG Media en VRT. We geloven in sterke samenwerkingen. We zijn dan ook heel blij dat we ook ons partnership met Videoland verder uitbreiden. Samen met de HBO Max-reeksen brengen we de komende maanden meer dan 2.000 uur nieuwe content naar de Vlaamse huiskamers', aldus Peter Vindevogel, CEO van Streamz.