Stijn Vlaeminck verruilt Studio Brussel voor News City

Foto: News City - © Wouter Beeckmans 2020

Stijn Vlaeminck zal de sportredactie van News City, de nieuwsredacties van DPG Media, vervoegen. Stijn gaat aan de slag als sportjournalist voor VTM NIEUWS en HLN.

Hij zal zich, samen met wielerjournalist Merijn Casteleyn, vooral focussen op het wielrennen maar zal evengoed de Olympische spelen, grote tornooien, matchen van de Rode Duivels en bijzondere gebeurtenissen uit de sportwereld op de voet volgen. Stijn vervoegt later dit jaar de sportredactie.

Stijn Vlaeminck: 'De goesting waarmee News City binnen DPG Media zich klaarstoomt voor de toekomst heeft me snel kunnen overtuigen. De ambitie om van de sportredactie een futureproof verhaal te maken met veel impact op online, krant en TV sluit perfect aan met de manier waarop ik ook naar de toekomst van sportmedia kijk. Ik heb dan ook niet getwijfeld om mee in dit verhaal te stappen. Ik kijk terug op een fantastische tijd bij de VRT. Het was een 14 jaar lange aaneenschakeling van kansen en mooie herinneringen. Zowel bij Sporza als bij Studio Brussel kreeg ik altijd enorm veel vertrouwen. Daar ben ik Jan Van Biesen (Nethoofd Studio Brussel) en Luc Van Langenhove (Manager Sporza) erg dankbaar voor. Het is door hun blijk van vertrouwen dat ik me heb kunnen en mogen ontwikkelen in de media. Natuurlijk ga ik veel collega’s missen. Niettemin kijk ik met spanning uit naar dit nieuwe luik in mijn professioneel bestaan. Het leven wordt nu eenmaal spannender als je af en toe eens springt.'

Merijn Casteleyn neemt dit najaar wat afstand van de sportredactie, omdat hij zich gaat toeleggen op een andere passie: lesgeven. Merijn blijft wel inzetbaar als sportjournalist en zal dus zeker nog te zien zijn in VTM NIEUWS en HLN.

Merijn Casteleyn, wielerjournalist VTM NIEUWS: 'Na 15 fantastische jaren op de VTM-sportredactie is het tijd om wat meer papa en echtgenoot te zijn. Ik heb wieler- en veldritgeschiedenis gezien, meegemaakt, beleefd, en in de huiskamer gebracht. Genoten van talloze interviews, van pingpongen met gesprekspartners, in de mooiste aller sportwerelden: de koers. En dat zal ik blijven doen, maar ik wil me nu meer focussen op mijn gezin en keer vanaf 1 september ook terug naar mijn andere professionele liefde: lesgeven. Ik wens Stijn, onze nieuwe geweldige collega, alvast heel veel succes toe in deze nieuwe uitdaging!'

Michiel Ameloot, Hoofd sport News City: 'We zijn heel blij met de komst van Stijn naar onze sportredactie. Hij past perfect bij ons. Hij is ondernemend, creatief en brengt tonnen ervaring mee naar ons bedrijf. Als sportjournalist zal hij meedraaien op al onze platformen: VTM NIEUWS, de krant HLN en HLN.be. En we zijn uiteraard ook blij dat Merijn niet volledig afscheid neemt en dat onze kijkers hem dus zeker nog zullen zien.'

Stijn Vlaeminck was de voorbije jaren sportverslaggever bij Sporza en op Studio Brussel, waar hij ook tal van andere programma’s presenteerde.