Stijn Van de Voorde duikt in de geschiedenis van 50 jaar festivals in Vlaanderen

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

Terwijl alle muziekliefhebbers wachten tot de weides weer open mogen blikt Studio Brussel nostalgisch terug op een halve eeuw festivals met 'Vijftig Tinten Gras', een gloednieuwe podcastreeks met Stijn Van de Voorde.

In 'Vijftig Tinten Gras' blikt Stijn Van de Voorde in 6 afleveringen terug op 50 jaar festivals in Vlaanderen. Stijn duikt in een halve eeuw festivalerfgoed op Vlaamse bodem, te beginnen met een bijzonder evenement aan de voet van de Kluisberg, in oktober 1969. Daar werd toen een vijfdaags festivalletje georganiseerd waar onder meer Pink Floyd en Frank Zappa op het podium stonden, zelfs even samen. Rond diezelfde tijd begon ook Jazz Bilzen pop en rock te programmeren en was de trein vertrokken. Eind jaren 70 ontstond dan Torhout/Werchter, in de jaren 80 kwam Pukkelpop erbij, en intussen heeft ongeveer elk dorp zijn festival. De reeks is een aangename, nostalgische terugblik voor festivalfans van alle generaties.

Meer dan 40 interviews

'Vijftig Tinten Gras' is gebaseerd op meer dan 40 interviews met mensen die een bijdrage leverden aan meer dan 50 jaar festivals in ons land. Waarom groeide een klein land als België uit tot een groots festivalland? Elke aflevering behandelt een ander decennium. Met onder meer: Guy Mortier, Stephen & David Dewaele, Herman Schueremans, Netsky, The Pebbles, Chokri Mahassine, Lange Polle (Triggerfinger), Tom Barman, Walter Grootaers, Guy Swinnen, Charlotte Dewitte, Franky De Smet-Vandamme, Alex Callier, Luc en Eppo Janssen, Flip Kowlier... En de organisatoren en sympathisanten van onder andere Jazz Bilzen, Seaside Festival, Breekend, Beach Rock, Festivalcatraz, Zwemdokrock, Graspop, Cactus Festival, Leffingeleuren, Couleur Café, Tomorrowland, Lokerse Feesten, Sjock en Rock Herk.

'Vijftig Tinten Gras', vanaf vrijdag 3 juli op stubru.be en via de Studio Brussel-app.