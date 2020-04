Steven Van Herreweghe lanceert 'Echt Iets Voor U'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2015

Nu we in ons kot moeten blijven, kijken we tijdens deze coronacrisis veel televisie. En daarbij valt op dat vooral programma's uit de oude doos populair zijn. Dat is ook archiefkenner Steven Van Herreweghe niet ontgaan.

Op VRT.NU halen succesreeksen als 'De Collega’s', 'Schipper naast Mathilde' en 'Het Peulengaleis' tot een half miljoen kijkers. Een goeie aanleiding voor Steven Van Herreweghe om een nieuw programma te lanceren: ‘Echt Iets Voor U’. Een soort van videoparty, elke vrijdag om 21.00 uur op de Facebookpagina van Eén.



Steven vertelde er ook over in 'Vandaag' op Eén. Check het fragment.







Lees ook: