Sterke groei regionale reclame bij Nostalgie

De groeiende fanbase en luistercijfers bij Nostalgie zijn ook de regionale adverteerders niet ontgaan. Voor de vijf Vlaamse provincies waarin Nostalgie ontkoppelde reclame aanbiedt, worden de hoogste regionale omzetten genoteerd sinds het ontstaan van de zender.

Het Sales team is op zoek naar versterking en doet dat o.a. met radiospotjes in het West-Vlaams.

Sales Director Vincent Vinck: 'De combinatie Feelgood en Classics slaat inderdaad niet enkel aan bij nationale adverteerders. Steeds meer middelgrote bedrijven en organisaties ontdekken de kracht van regionale reclame bij Nostalgie en zo beleven we momenteel ons beste najaar ooit. Geweldig nieuws is dat en het betekent ook dat we op zoek gaan naar versterking om al die regionale klanten de topservice te bieden die ze van ons gewoon zijn.'

Naast de gebruikelijke kanalen voor search zet Nostalgie ook regionaal ontkoppelde radiospots in. Hoe de zoektocht naar sales talent klinkt in het West-Vlaams hoor je hier. Later volgen nog B2B-campagnes voor andere provincies en testimonials met o.a. regionale adverteerders.