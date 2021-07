Stem nu voor de 'Radio 2 Zomerhit 2021'

Foto: Radio 2 © VRT 2021

Het is zover, de stembussen zijn geopend! Vanaf nu tot tot zondag 15 augustus kan Vlaanderen stemmen voor de 'Radio 2 Zomerhit 2021'. Niels & Regi? Of eerder Metejoor, Bazart of Willy Sommers?