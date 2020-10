Stef Bos én zangeres in tranen bij 'Door de Wind' in Nederlandse 'Liefde voor Muziek'

Foto: © AVROTROS 2020

Emo-momentje deze week in 'Beste Zangers', het Nederlandse programma waarop onze 'Liefde voor Muziek' is gebaseerd. Stef Bos én de vertolkster, Miss Montreal, hielden het niet droog bij een herwerkte versie van 'Door de Wind'.

'Door de Wind' was de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival van 1989 in het Zwitserse Lausanne. Het nummer werd vertolkt door Ingeborg met als backing vocal de Nederlander Stef Bos. Bos schreef het lied destijds. En nu is hij een van de artiesten die meedoet aan 'Beste Zangers' op de Nederlandse televisie. De bij ons onbekende Miss Montreal is in Nederland een grote naam en zij bracht in het programma deze week haar versie van 'Door de Wind'. Het werd een heuse kippenvel-cover waarbij onder meer Stef Bos én de zangeres zelf hun tranen moeilijk konden bedwingen. Het is alvast een van de meest beklijvende tv-fragmenten van de afgelopen week geworden.

Bekijk het optreden van Miss Montreal hier:

'Beste Zangers' is elke donderdagavond te zien op NPO 1. Ook 'onze' Milow doet dit seizoen mee aan het programma.