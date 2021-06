Steeds meer VRT-programma's verkocht aan het buitenland

De VRT verkoopt steeds meer van haar programma's aan het buitenland. Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geantwoord op een vraag van Bart Tommelein van Open Vld.

In 2020 verkocht de VRT maar liefst 45 van haar programma's aan buitenlandse partijen. Het leeuwendeel daarvan waren kinderprogramma's. Zo gingen onder meer de rechten van 'Campus 12', 'Ghost Rockers' en 'Nachtwacht' over de toonbank. Daarnaast werden ook de fictiereeksen 'Professor T.' en 'Salamander' veel aangekocht.

'Sinds 2017 zet de VRT actief in op de internationale verkoop van programma's. Dat zie je duidelijk in de cijfers. Ieder jaar, met uitzondering van een dipje in 2019, stijgt het aantal televisieproducties dat op buitenlandse kanalen te bekijken is', zegt Bart Tommelein op zijn website.

In 2016 konden maar 18 producties aan het buitenland konden worden. De cijfers voor 2020 zijn dus zeer bemoedigend. 'Op naar de kaap van de 50', jubelt Tommelein nog.