Start opnames nieuwe fictiereeks 'Lost Luggage' met Lara Chedraoui in de hoofdrol

Volgende week starten Eén en productiehuis De Mensen, in coproductie met ARTE France, met de opnames van de nieuwe fictiereeks 'Lost Luggage', geïnspireerd op de naweeën van de aanslagen van 22 maart 2016.

'Lost Luggage' is een psychologisch drama over hoe mensen in de zwaarste momenten toch solidariteit, liefde en hoop kunnen vinden. Lara Chedraoui, frontvrouw van de indierockband Intergalactic lovers, neemt de hoofdrol op zich.

Een verhaal van verdriet, maar ook moed en hoop

Tien dagen na de vreselijke gebeurtenissen van 22 maart krijgt Samira Laroussa (Lara Chedraoui) – een dynamische politievrouw met half Marokkaanse roots – de opdracht om de honderden stuks bagage en persoonlijke items die achtergebleven zijn in de vertrekhal te ordenen en terug te bezorgen aan de eigenaars of nabestaanden. Bij elke ontmoeting voelt Samira het verdriet, maar ook de moed en de hoop van de slachtoffers. Ze beseft dat haar missie van groot belang is voor het herstel van deze mensen en stort zich met extreme overgave op haar taak, maar ze vergeet daarbij één ding: dat ze ook voor zichzelf moet zorgen. Ook zij moet aan de slag met haar eigen trauma van die dag, en met spoken uit haar verleden.

Naast Lara Chedraoui bestaat de cast uit onder andere Jeroen Van der Ven, Oscar Van Rompay, Mattias Van de Vijver, Isabelle Van Hecke, Yassine Ouaich en Elias Vandenbroucke. 'Lost Luggage' werd bedacht door Tiny Bertels, die ook het scenario schreef samen met Charles De Weerdt en Mathias Claeys. Ook scenaristen Michel Sabbe, Paul Piedfort en Edith Huybreghts leverden een bijdrage aan de ontwikkeling. De regie is in handen van Nathalie Basteyns, Kaat Beels en Ibbe Daniëls. 'Lost Luggage' wordt geproduceerd door Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke van De Mensen.

Olivier Goris, netmanager Eén: '22 maart is onze 9/11. Een dramatische gebeurtenis die ons allemaal geraakt heeft, met verhalen die het verdienen om herinnerd en verteld te worden. Niet enkel in portretten zoals 'En Toen Was Het Stil' of in docureeksen zoals 'Salah', maar ook in fictie. 'Lost Luggage' brengt een uitzonderlijk verhaal, een verhaal dat nog niet verteld geweest is, een verhaal over pijn en troost en moed en hoop en liefde in de nasleep van 22/3.

Tiny Bertels: 'Zes maanden na de aanslagen van 22 maart 2016 las ik in de krant een artikel over een politievrouw die op de luchthaven werkt en alles bijhoudt dat op de dag van de aanslagen is achtergebleven in de vertrekhal, zelfs een kapotte sneaker of gescheurde pull. Het zijn niet zomaar dingen, vertelt ze, maar ze hebben grote betekenis voor wie die dag in de vertrekhal was. Het is een tastbare herinnering aan wat hen overkomen is. Iets terugvinden van wat die dag verloren is gegaan, kan het begin zijn van een helingsproces. Het artikel ontroert mij, met name de vanzelfsprekendheid waarmee deze vrouw de waarde beschrijft van iets schijnbaar waardeloos. Na een eerste gesprek met haar ben ik onmiddellijk gegrepen. Haar verhalen gaan over troost, onmacht, solidariteit. En over betrokkenheid. Lost luggage is er gekomen mede door de niet aflatende steun van deze en vele andere schaduwhelden. In de hoop dat hun verhaal nooit vergeten wordt.'

Pieter Van Huyck, hoofd fictie bij De Mensen: 'Het gebeurt niet vaak dat wij tot tranen toe ontroerd zijn wanneer iemand een idee bij ons komt voorstellen. Maar toen Tiny Bertels ons voor het eerst vertelde over de lost luggage, de hulpverleners en het emotioneel parcours van de slachtoffers, was heel ons team direct diep geraakt. We hebben geen moment getwijfeld om mee onze schouders te zetten onder de ontwikkeling van dit verhaal. Enkele jaren later zijn we trots dat de opnames kunnen starten. Dit verhaal focust niet, zoals meestal, op de daders, het geweld en de motieven, maar wel op hoe slachtoffers achteraf omgaan met de loodzware opdracht om zoiets te verwerken en de draad van hun leven weer op te nemen.'

De opnames van 'Lost Luggage' lopen nog tot eind juni. De reeks zal in 2022 worden uitgezonden op Eén.

'Lost Luggage' is een fictiereeks van productiehuis De Mensen voor Eén, in coproductie met ARTE France, in samenwerking met Telenet, en met de steun van het VAF / Mediafonds, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het programma Creatief Europa – MEDIA van de Europese Unie en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid. Internationale salesagent Newen Connect neemt de distributie op zich.