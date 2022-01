Staat Meat Loaf vrijdag op 1 in de 'Classics Top 2022' van Nostalgie?

Naar jaarlijkse gewoonte kan je op dit moment bij Nostalgie terecht voor de 'Classics Top 2022'. De lijst werd de voorbije weken door de luisteraars bij elkaar gestemd en de eerste van 2 weken zit er nu bijna op. Elke dag kan er van 9u 's morgens tot middernacht mee afgeteld worden.

Dat luisteraars volop genieten van de grootste classics, is ook zeer duidelijk te zien in het aantal streams. Die gaan in stijgende lijn, elke dag vinden meer luisteraars de weg naar de website van Nostalgie of andere digitale kanalen, om mee te luisteren naar de beste en langste lijst van het land.

Tot en met vrijdag kunnen muziekliefhebbers bij Nostalgie genieten van de langste en beste lijst van het land: de 'Classics Top 2022'. En dat er genoten wordt is o.a. te merken aan het record-aantal streams die momenteel op nostalgie.be, de app en andere digitale kanalen genoteerd worden. Tot en met donderdag kan er ook nog gestemd worden op de laatste 22 plekjes bovenaan in de lijst. De fans doen dit massaal en sinds vandaag zien we ook heel veel votes verschijnen voor de net overleden Meat Loaf. Zal 'Paradise By The Dashboard Light' (in vorige editie op plaats 9) een podiumplaats veroveren? Je hoort het vrijdag iets voor 18.00 uur.

In deze editie van de 'Classics Top' worden ook 'The Best Days Of My Life' verteld, verhalen van luisteraars die superfan zijn van KISS, The Rolling Stones en R.E.M.. Zo is er Mike die zijn eigen cocktailbar opende in Lichtervelde: 'Bar Electrolite', waar alle cocktails geïnspireerd zijn op de muziek en wereld van de band. En dat is zelfs hen zelf niet ontgaan want Mike en zijn verhaal geraakte tot op het officiële R.E.M-account. En als iemand Mike kan helpen aan de Simpsons-poppetjes van Michael Stipe en co.? Daar gaat Nostalgie nu voor hem naar op zoek, om zijn collectie te vervolledigen.

​​​​​​Zal Mike dankzij de internationale community van R.E.M.-fans zijn collectie kunnen aanvullen? En wie eindigt op de eerste plaats? Queen, Eagles, Toto… Meat Loaf?

Luister nog tot en met vrijdag 28 januari naar de lijst en stem via nostalgie.be en de app en bepaal zo mee wat de ultieme classic wordt van deze 'Classics Top 2022'.