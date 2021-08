Sporza onder vuur na zeer ongepaste uitspraken over de Belgian Cats

Een opmerkelijk moment vanmiddag tijdens de livestream van Sporza. Journalist Eddy Demarez wist niet dat Vlaanderen kon meeluisteren en roddelde ongegeneerd over de atleten van de Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg in het basket. Hij speculeerde voluit over de geaardheid van de dames.

'Gepoept zal er niet geweest zijn', verduidelijkt de Sporza-journalist over een feestje waar de Belgian Cats uitgenodigd waren. 'Ik denk dat er één hetero bij zit.' En dat is nog maar het begin van een minutenlang fragement waarin hij de Belgian Cats zeer respectloos bespreekt. Zijn medecommentator probeert de boot nog af te houden en gaat er niet meteen op in. Hij lacht beschaamd om de vele opmerkingen die Demarez maakt.

Op Twitter regent het meteen verontwaardigde tweets. 'Sporza, pratice what you preach' schrijft iemand verwijzend na de vingerwijzing die Karl Vannieuwkerke nog gaf aan de UEFA nadat het weigerde om het voetbalstadion van München te verlichten in de regenboogkleuren als protest tegen de Hongaarse anti-homo-wetten.

Herbeluister hieronder het bewuste fragment.

Het is dan ook opmerkelijk dat een VRT-medewerker zo'n uitspraken doet. En nog opmerkelijker dat op die manier duidelijk wordt wat er écht leeft op de Sporza-redactie. Uitspraken die ongetwijfeld een staartje zullen krijgen.

Ook bij de Belgian Cats zelf wordt verontwaardigd gereageerd:

Kan ik er gewoon echt, écht even niet bij hebben... bedankt @sporza #sick — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) August 7, 2021

Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo. — Hanne Mestdagh (@HanneMestdagh) August 7, 2021

De VRT en Sporza reageerden ondertussen al met een persbericht en stellen dat sportjournalist Eddy Demarez tijdelijk op non-actief wordt gezet. Hieronder het volledig statement van de VRT:

'Bij uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars, vanmiddag via het FacebookLive-kanaal van Sporza, heeft sportjournalist Eddy Demarez zich ongepast uitgelaten over de Belgian Cats. Het videokanaal bleef open staan en ook al was Eddy buiten beeld, toch was de ongepaste commentaar duidelijk te horen. Sporza en de VRT nemen afstand van deze gang van zaken.



De VRT-directie tilt zwaar aan deze uitschuiver. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.'

Ook Eddy Demarez reageerde al op zijn ongepaste uitspraken: 'In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek weg van de studio uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan. Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.'